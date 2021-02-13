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Tatar:“Türk ulusu şehitlerimizi asla unutmayacaktır”

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
Tatar:“Türk ulusu şehitlerimizi asla unutmayacaktır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Tatar’ın mesajı şöyle; “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyindeki gara bölgesinde yuvalanan terör örgütü PKK unsurlarına karşı yürütmekte olduğu Pençe Kartal-2 Harekatı’nda şehit düşen askerimizin acısı yüreklerimizi dağladı. PKK terör örgütünün tüm unsurlarının temizleneceğine olan inancımız tamdır. Bu harekatta şehit düşen kahraman askerlerimize rahmet dilerken, yaslı ailelerine, Türk ulusuna ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı dilerim. Türk ulusu şehitlerimizi asla unutmayacaktır.”   

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