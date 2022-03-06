Tatlısu 6. Ot Kültür Festivali Yapıldı

Tatlısu Belediyesi’nin düzenlediği Tatlısu 6. Ot Kültür Festivali, bugün saat 10.00’da başladı.

Festivalde, Türkiyeli sanatçı Ogün Sanlısoy’un yanı sıra birçok yerli sanatçı sahne alıyor

Halk Dansları, kukla illüzyon ve jonglör gösterilerinin yapıldığı festivalde, at ve eşek ile geziler, Mustafa Tozaki kalemiyle ücretsiz portre ve karikatür çizimi, eski Kıbrıs çocuk oyunları gibi birçok etkinlik yer alıyor

Klasik otomobil sergisinin de yer aldığı festival alanında, gün boyu leylek ayaklı uzun adamlar ve Kıbrıs kültürünü yaşatacak canlı heykeller bulunuyor

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan festivalin “doğaya dönüş” sloganı ile başlandığını ifade ederek amaçlarının doğadan, doğal ve sağlıklı beslenmeyi öne çıkartarak ülke kültürünü yaşatmak olduğunu kaydetti.