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TC Bilim Kurulu üyesi Prof. Kara uyardı: Kapalı alanda Koronavirüs'ün bulaşması için 3 dakika yetiyor

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TC Bilim Kurulu üyesi Prof. Kara uyardı: Kapalı alanda Koronavirüs'ün bulaşması için 3 dakika yetiyor
TC Bilim Kurulu üyesi Prof. Kara uyardı: Kapalı alanda Koronavirüs'ün bulaşması için 3 dakika yetiyor

Bilim Kurulu üyesi Prof. Ateş Kara, Türkiye'nin kış aylarına girmeye hazırlandığı günlerde, Koronavirüs'ün kapalı ortamlarda bulaşma süresinin 2-3 dakikaya düştüğü konusunda uyarıda bulundu. 

Bilim Kurulu üyesi Prof. Kara, Koronavirüs'ün bulaşmasına ilişkin NTV'de yaptığı bilgilendirmede, vakaların hızlı bir şekilde artması ve restoran gibi alanlarda mesafenin ayarlanamaması durumunda kısıtlamaların geri gelmesi gerekebileceğini söyledi. 

Prof. Ateş Kara'nın ifadeleri şöyle:

"Eğer herhangi bir konuşma olmadan anlık olarak karşı karşıya geliyorsak, bunun risk yaratması söz konusu değil. Ama yüz yüze geldik ve aramızdaki mesafeyi de bir metrenin altına indirdiğimiz zaman konuşuyorsak, açık havadayken güneş ışığı var ve sıcaklık belli bir derecenin üzerinde, nem de yüksek değil. Böyle bir ortamda 7- 8 dakikayı buluyor virüsün geçmesi.

Kapalı alanda bu süre 2 - 3 dakikaya düşebiliyor. Örneğin, yanınızdaki arkadaşınızla mesafeniz 3 metre ve hep maskesizdiniz, riskiniz mesafeye rağmen yine var. 

İtalya'da, İspanya'da, İngiltere'de vakalardaki artış çok hızlı ve katlanarak oldu. Böyle bir artış Türkiye'de de olacak olursa ve lokanta, restoran gibi alanlarda mesafeyi ayarlayamazsak mutlaka kısıtlamaların gelmesi gerekebilir. "

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