TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanı Tatar’a taziyelerini iletti

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, babasının vefatı nedeniyle Cumhurbaşkanı Tatar’a taziyelerini iletti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, babası vefat eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a başsağlığı diledi.
Oktay, sosyal medya hesabından, “KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın babası, Kıbrıs Türk’ünün varoluş mücadelesinde önemli yeri olan Rüstem Tatar beyfendinin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, sayın Cumhurbaşkanı, ailesi ve tüm Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diliyorum.” mesajını paylaştı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.