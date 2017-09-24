"TDP, Ülkedeki Değişimde Mutlaka Öncü Olacaktır"

TDP Gemikonağı Örgüt binası yoğun bir katılımla açıldı. Genel Başkan Cemal Özyiğit, TDP'nin değişim yolundaki kararlı adımlarının halktan takdir topladığını vurguladı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkedeki mevcut düzenin duvara tosladığını, toplumun da zaten bu düzeni değiştirmekte kararlı olduğunu belirterek, ilkeli duruşu, ne pahasına olursa olsun temizlik ve şeffaflıktan asla ödün vermeyen yönetim anlayışı ve toplum yararına ürettiği projelerle, TDP'nin bu değişimde mutlaka öncü rol oynayacağını vurguladı.

Yapılan tüm kamuoyu yoklamalarında TDP'nin önümüzdeki dönemde kilit parti olacağının artık somutlaştığına dikkat çeken Özyiğit, "Son dönemdeki anket sonuçlarında partinin yükseliş gösterip %10 oranını aşmasını önemli bulmakla birlikte, yeterli bulmuyoruz. Daha fazla çalışarak, daha fazla üreterek, toplumumuzla birlikte bu yolu yürüyeceğiz. Küçük bir zümrenin değil, toplumun büyük çoğunluğunun söz sahibi olduğu, iradesinin yok sayılmadığı bir düzeni birlikte kuracağız. Toplumun gücü karşısında kimse duramayacak" dedi.

Ülke genelindeki örgütlenme çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdüren, partiye katılımların yanı sıra son dönemlerde birçok bölgede örgüt kuran TDP, Gemikonağı'nda da örgüt binası açtı. Etkinliğe, Genel Başkan Cemal Özyiğit, Genel Sekreter Asım İdris, Milletvekilleri Hüseyin Angolemli, Zeki Çeler, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, İlçe Başkanları, bazı MYK ve PM üyeleri ile bölgedeki üye ve sempatizanlar katıldı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, etkinlikteki konuşmasında örgütlenme çalışmalarına verdikleri öneminin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, kurulan örgütlerle güçlendiklerini, Gemikonağı'nda da örgüt açtıklarını, partiye katılımların da sürdüğünü belirtti. TDP’nin güçlenmesinin önemine dikkat çeken Özyiğit, katılan her bireyin, kurulan her örgütün, çözümün sağlanması, demokrasinin yerleşmesi, adil bir düzenin kurulması ve en önemlisi gelecek nesillere yaşanası bir ülke bırakılabilmesi adına önemli olduğunu vurguladı.

"Temizlik ve şeffaflık TDP’nin genlerinde mevcuttur"

Özyiğit, bilinçli, sağlıklı ve güçlü bir örgüt ağı oluşturma yolunda çok önemli ilerlemeler kaydettiklerini vurguladı. Temizlik, şeffaflık ve ilkelerinden asla taviz vermediklerini, birileri gibi "ne olursan ol gel" yanlışına da düşmediklerini belirten Özyiğit, "Bu ülkede temizlik ve şeffaflık, TDP’nin genlerinde mevcuttur. Geldiğimiz geleneğin öğretileri bize bu değerleri mecbur kılar. Zaten toplum da her şeyin farkındadır. Her geçen gün TDP'nin ilkeli duruşu ile değerlerine sıkı sıkıya bağlılığını daha fazla takdir edip onaylamaktadır. Bunu her gittiğimiz yerde görmekte, duymaktayız. Zaten son dönemlerde yapılan tüm kamuoyu yoklamaları da bunu açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

Sivil-demokratik, adalete dayalı, tüm vatandaşlarına eşit mesafede duran, toplumu "bizden-onlardan" diye bölmeyen, ötekileştirmeyen bir düzen yaratmak hedefinde olduklarını, toplumun da zaten bunu istediğini belirten Özyiğit, "Ülkedeki bu düzen mutlaka değişecektir. TDP’nin de bu değişimde öncü rol oynayacağı, artık kaçınılmaz görünmektedir. Bizler de bunun sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz ve her alanda daha da fazla çalışmaya özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.