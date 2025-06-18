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TDP'de eğilim Erhürman'ı destekleme yönünde

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TDP'de eğilim Erhürman'ı destekleme yönünde
TDP'de eğilim Erhürman'ı destekleme yönünde

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru siyaset arenası ısınmaya başladı. 

Hükümet partileri UBP DP ve YDP'nin bir cephe oluşturmasından sonra CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın adaylığına da bir çok çevreden destek açıklamalarının gelmesi bekleniyor.

İlerleyen süreçte,  Erhüman'a bir çok siyasi partinin yanında  sivil toplum örgütleri ile birlikte merkez sağdaki önemli figürlerinde destek açıklaması bekleniyor.

Gazetemizin TDP'ye yakın çevrelerden edindiği bilgiye göre TDP Cumhurbaşkanlığı  seçimleri ile ilgili tutumunu belirlemek için çalışmalarını hızlandırdı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı'nın katıldığı bir TV programında “Eğer çok adaylı bir seçim olsaydı, parti net duruş sergileyip en iyi adayla süreci yürütmeliydi. Ama şu anda karşımızda bir blok var. Bu bloğa karşı sadece bir adayı desteklemek değil, o adayla ortaklaşmak ve siyasetini etkileyebilecek şekilde sürece dahil olmak zorundayız.” şeklinde yaptığı açıklama sonrasında kulisler hızlandı.

CTP'nin bir çok kesimle yürüttüğü görüşmelerde TDP ile sonuca yaklaştığı da Lefkoşa siyasi kulislerinde konuşuluyor.

CTP parti sözcülerinden eski genel sekreter Asım Akansoy'un TDP'yi Meclis'te görmeyi özledik açıklaması iki parti arasındaki son dönemdeki yakınlaşmayı da gösteriyor.

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