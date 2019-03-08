TDP’den 8 Mart dünya emekçi kadınlar günü mesajı…

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi (TOCEK), "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" nedeniyle mesaj yayımladı

Mesajda, “Hayalini kurduğumuz dünyada, herkesin dil, din, etnik köken, özel gereksinim, cinsiyet ve cinsel yönelimine bakmaksızın eşit olduğunu düşünürken; içinde yaşadığımız gerçekler ne yazık ki bunu karşılamakta yetersiz kalmaktadır. 8 Mart gibi emek ve mücadeleye adanmış günler, ayrımcılığa uğramış ve hakları gözetilmeyen kadın, yaşlı, çocuk, LGBTIQ ve özel gereksinimli gruplarla ilgili farkındalığımızı artırmaya ve devletin bu konulardaki eksiklikleri ile tekrar yüzleşmeye adanmış farkındalık günleridir” denildi.

Mesajda, KKTC’nin geri kalmış ülkelere nazaran daha iyi bir tablo çizerken, gelişmiş toplumlara bakıldığında ise alınması gereken daha çok yol olduğunun görüldüğü kaydedildi.

“Kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı verirken, onların bilgilerini sorgulamaktan ve bilgilerini ispat etmelerini istemekten kendimizi alamıyor, başarılarının altında hep bir neden arıyoruz. Hukuki alanda kadınlarımız için yasaları iyileştirmeye çabalarken, diğer yandan onları şiddete ve her türlü istismara karşı korumakta yetersiz kalıyoruz. Devlete ait bir sığınma evinin olmayışından dolayı kadınlarımızı koruyamıyor, şiddet odaklarına geri gönderiyor ve ev içi şiddet kurbanı olarak hayatlarını kaybetmelerine göz yumuyoruz” denilen mesajda, Lefkoşa Türk Belediyesinin kendi kaynakları ile açtığı ve bugüne kadar onlarca kadına ikinci bir şans tanıyan Kadın Sığınma Evi’ne gelen taleplerin yoğunluğundan da anlaşılacağı gibi Kadın Sığınma Evlerinin bir ihtiyaçtan çok, zaruret olduğu vurgulandı.

TDP TOCEK mesajında, “Bu nedenle 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nde her ilçeye sığınma evi kazandırabilmek için çalışmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz” ifadeleri yer aldı.

Mesajda, şunlar dile getirildi:

“Her geçen gün yaşama dair eleştirilerimizi yaparken, komşumuzun attığı imdat çığlıklarına susarak, yapılan yanlışı görmezden geliyor ve hatta tekrarlanması için cesaretlendiriyoruz. Böylelikle hepimiz şiddeti normalleştiriyoruz. Kadınlarımıza çalışma hakkı verirken, iş yerlerinde uğradıkları ayrımcılığa ve istismara karşı yine toplum olarak gözlerimizi kapatıyoruz. Kazanılmış hakları olmasına rağmen, kadınlarımıza haklarını öğrenmeleri ve kendi ayakları üzerinde durabilecekleri bir ortam kazanabilmeleri için çabalamıyoruz.”

Tüm bunlar ışığında, TDP TOCEK’in bu yıl 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü anma programı çerçevesinde, kadını merkeze alan konularda farkındalık yaratmak için seminerler düzenlemeyi odağına aldığı, seminerler kapsamında ‘Aile İçi Şiddet’, ‘Aile Güçlendirme Programı’, ‘Ev İçi Şiddet Yasa Tasarısı’nı ve ‘Sığınma Evleri’nin önemini konuşup tartışacakları ifade edildi.

Kadını güçlendirecek olanın, kadın dayanışması ve yine kadının kendisi olduğu vurgulanan mesajda, “Ezilen sömürülen kadınlar olarak bizlere düşen görev de yine görmezden gelmemek, susmamak ve ses çıkarmak olmalıdır” denildi.