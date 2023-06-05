Tedbirsizlik Sonucu Yangın Çıktı

04.06.2023 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Tatlısu’da bir arazi içerisinde, N.B. (E-46) gerekli önleyici tedbirleri almadan kaynak makinesi ile kaynak yaptığı sırada, makinadan çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 2 dönümlük alandaki kuru otlar, 400 metre uzunluğundaki damlama lastiği, 15 adet zeytin, 2 adet harnup, 2 adet incir, 1 adet limon, 1 adet erik ve 2 adet badem fidanları yanarak zarar görmüştür. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.