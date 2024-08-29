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Telegram’ın kurucusu Pavel Durov serbest

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Telegram’ın CEO’su Pavel Durov, Fransa’da dört gün süren sorgulamanın ardından serbest bırakıldı.
Telegram’ın kurucusu Pavel Durov serbest

24 Ağustos’ta 39 yaşındaki işadamı Le Bourget Havalimanı’nda özel jetinden inerken gözaltına alınmıştı. Durov’a koruması ve sevgilisi olduğu belirtilen bir kadın eşlik ediyordu.

Gözaltına gerekçe olarak geçen ay açılan ve 12 suç ihlalini içeren adli soruşturma gösterilmişti.

26 Ağustos’ta Durov’un gözaltı süresi iki gün uzatılmış, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron süreçle ilgili şöyle konuşmuştu:

“Telegram CEO’sunun Fransa’da gözaltına alınması devam eden bir adli soruşturmanın parçasıdır. Hiçbir şekilde siyasi bir karar değildir. Bu konuda karar yargıçlarındır.”

Euronews‘in Fransız medyasından aktardığına göre davaya yakın bir kaynak, Rusya doğumlu teknoloji girişimcisinin bugün öğleden sonra Paris Adliyesine sevk edildiğini bildirmişti.

Paris savcılığıysa soruşturma hakiminin Pavel Durov’un ‘polis gözetimine son verdiği’ni ve tutuksuz yargılanacağını duyurdu.

Soruşturmaya konu olan iddialarsa şöyle:

 
  • Çocuklara yönelik cinsel istismar materyallerinin satışı
  • Uyuşturucu kaçakçılığı
  • Dolandırıcılık
  • Organize suç işlemlerine yataklık
  • Telegram’ın yasaların gerektirdiği durumlarda soruşturmacılarla bilgi veya belge paylaşmayı reddetmesi

Durov’un tutuklanması Rusya’da tepki çekti. Hükümet yetkililerinden bazıları bu durumu siyasi buldu. Batı’nın ifade özgürlüğü konusundaki çifte standardı da eleştirildi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Durov’un ‘yasal savunması için gerekli tüm haklara sahip olmasını’ beklediklerini, Moskova yönetiminin bir Rus vatandaşı olarak Telegram CEO’suna ‘gerekli tüm yardım ve desteği sağlamaya hazır’ olduğunu söyledi.

Telegram’sa Avrupa Birliği (AB) yasalarına uyduğunu ve moderasyonunun ‘endüstri standartları dahilinde olduğunu ve sürekli geliştiğini’ belirtmiş, platformun açıklamasında “Bir platformun veya sahibinin o platformun kötüye kullanılmasından sorumlu olduğunu iddia etmek saçma” denmişti.

Birden fazla ülkenin vatandaşı olan Durov’un kaçma riski olabileceği düşünülüyor ve hakimlerin tutuklama kararı vereceği tahmin ediliyordu.

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