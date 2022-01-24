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Tesla, Tüm Modellerini Türkiye'ye Getiriyor

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Dünyanın elektrikli otomotiv devi Tesla, Türkiye’de kurduğu Tesla Motorları şirketiyle tüm modellerini ülkeye getiriyor.
Tesla, Tüm Modellerini Türkiye'ye Getiriyor

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşme ve Anıtkabir ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı. Dünyanın elektrikli otomotiv devi Tesla, Türkiye’de kurduğu Tesla Motorları şirketiyle tüm modellerini ülkeye getiriyor. Modeller arasında, Tesla’nın en ileri teknolojili ve en hızlı modeli Tesla S de var.

Şirketin sermayesi ise tek kalemde 50 milyon lira artırıldı

Türkiye’deki şirketin sermayesini 50 milyon lira nakit ödeyerek arttıran Elon Musk, iş görüşmesini bizzat yaparak 2015 yılından bu yana Lufthansa Havayolları’nın Türkiye-Irak CEO’su olarak görev yapan ve şirketin yüzde 20 büyümesinde büyük pay sahibi olan Kemal Geçer’i transfer etti.

Musk 2017 yılında Türkiye’ye gelmiş, Anıtkabir’i ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmüştü. Musk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ziyaretten sonra da hem telefon hem de video mesaj yoluyla görüşmeye devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sevgili dostum” dediği Elon Musk’la yaptığı bir görüşmenin ardından, “Görüşmede, Türkiye’deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda işbirliğine ilişkin hususları ele aldık. Teknoloji alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeyi ve milletimize fayda sağlama amacıyla bu alanda atılan her adımı desteklemeyi sürdüreceğiz” açıklaması yapmıştı.

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