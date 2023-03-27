TFF’den hakem açıklaması! Kriter kaldırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem görevlendirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

TFF’nin internet sitesinde yer alan açıklamada, “Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig’de son 12 haftaya girilirken, şampiyonluk ve ligde kalma yarışlarındaki kritik maçlar öncesi MHK’nın hakem tartışmalarının önüne geçmek için güvendiği hakemlere daha çok vermek için bu kararı aldığı belirtildi.