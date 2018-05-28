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THY Teknik Boeing ile anlaşma imzaladı

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THY Teknik AŞ, imzalanan anlaşma ile Boeing uçaklarının hat bakımı, ağır bakım, komponent bakım ve onarım hizmetlerinde Boeing'in stratejik ortağı oldu.
THY Teknik Boeing ile anlaşma imzaladı

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ ile Boeing firması "Global Filo Bakım Tedarikçi" anlaşması imzalandı.

THY'den yapılan açıklamaya göre, anlaşma ile THY Teknik AŞ, Boeing uçaklarının hat bakımı, ağır bakım, komponent bakım ve onarım hizmetlerinde Boeing'in stratejik ortağı oldu.

Anlaşma, Boeing ve THY Teknik AŞ ortaklığında teknisyen eğitimi ve sertifikalandırılmasına da imkan tanıyacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Genel Müdürü Ahmet Karaman, Teknik AŞ olarak bugün İstanbul ve Ankara'daki temel bakım tesislerinin yanı sıra 50'den fazla uluslararası hat bakım noktasında müşterilere kapsamlı MRO (uçak bakım onarım) hizmeti sunduklarını belirtti.

Hizmet skalasını, 29 Ekim itibarıyla İstanbul Yeni Havalimanı'nda faaliyetlere başlayacak yeni tesiste daha da geliştireceklerini vurgulayan Karaman, "Boeing ile imzaladığımız bu önemli iş birliği, tüm Boeing operatörlerinin, uçak bakım, onarım, eğitim ve Boeing Global Filo Bakım programının kapsamında yer alan diğer alanlarda THY Teknik AŞ'nin dünya standardındaki hizmet kalitesini deneyimleyebilmelerine imkan tanıyacak, sıra dışı genişliğe sahip alanıyla yeni üssümüzdeki ve diğer bakım onarım merkezlerimizdeki kabiliyet ve operasyonumuza büyük bir katma değer sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Boeing International Başkanı Marc Allen da Boeing olarak, büyüme hızı ve potansiyeli çerçevesinde öncelik verdikleri belli başlı ülkelerden Türkiye'nin, bakım ve onarım alanında önemli bir kabiliyete sahip olduğunu kaydetti.

Allen "Türkiye'yi havacılık hizmetlerinde global bir oyuncu olarak konumlandırmak, geçtiğimiz yıl açıkladığımız Boeing Türkiye Milli Havacılık Planı'nın temel unsurlarından biri. Bu anlaşma ile THY Teknik AŞ ile bugüne kadar hayata geçirdiğimiz başarılı çalışmalara, Boeing ve Türkiye'nin büyümesine katkı sağlayacak düzeyde önemli bir ivme katmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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