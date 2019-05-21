Tırnakta sararma ve kalınlaşmanın nedenleri

Tırnakta sararma ve kalınlaşma neden olur? Ayak tırnağı mantarı nasıl anlaşılır? Nasıl tedavi edilir? sorularının yanıtlarını sizler için araştırdık.

Sık rastlanan tırnak enfeksiyonlarından olan ve "onikomikoz" adıyla da bilinen tırnak mantarı, fiziksel bir rahatsızlık yaratmasa da görsel olarak estetik olmayan bir görünüm sağlamaktadır. Çoğunlukla ayak tırnaklarını etkileyen bu mantar enfeksiyonu bulaşıcı mıdır? Tırnak enfeksiyonu belirtileri nelerdir? Tırnak mantarında nasıl bir tedavi şekli uygulanmalıdır? Siz elmaelma.com okuyucuları için bu konuyu araştırdık..

TIRNAKTA KALINLAŞMA VE SARARMA VARSA...

Çoğunlukla ayak tırnaklarında görülen tırnak mantarı, ayağın nemli ve havasız ortamda kalması ile tırnakta renk bozukluğu, tırnağın sararması, kalınlaşma hatta kırılma ile kendini belli eder. Tedavi edilmediği takdirde ilerleyebilen bu enfeksiyon türünde kimi zaman mantarlı tırnaktan koku da gelmektedir. Tırnak enfeksiyonu ilerleyici ve bulaşıcı olabilmektedir. Kolay bulaşıcı özelliğinden ötürü de çok sık görülmektedir.

DOĞRU AYAKKABI SEÇİMİ VE BAKIM ÖNEMLİ

Düzenli ayak bakımı ve doğru ayakkabı seçimi mantarı önlemenin yollarından ancak ayak için kullanılan ürünlere de dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun dışında ayakların her gün yıkanması ve kaliteli bir ayak pudrası kullanılması da mantar oluşumunu önlemenin kolay yollarındandır.

CİDDİ ENFEKSİYONLAR İÇİN DERMATOLOGTAN YARDIM ALINMALI

Dermatologlar el ve ayak tırnaklarına bakarak mantar oluşumunun olup olmadığına kolayca karar verebilirler. Mantar oluşumunun görüldüğü bölgeye oral antifungal ilaçlarla tedavi yapılmaktadır. Daha ciddi bir durum oluştuğunda bazen tırnağının tümünün alınması söz konusu olabiliyor.