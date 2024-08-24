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Topçuköy'de ani ölüm

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Topçuköy'de ani ölüm
Topçuköy'de ani ölüm

24.08.2024 tarihinde, saat 05.30 sıralarında, Topçuköy’de sakin Rezvan KONYALI (E-74), ağılı önünde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır.

Soruşturma devam etmektedir.

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