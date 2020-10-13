  • BIST 1.178
  • Altın 488,625
  • Dolar 7,8900
  • Euro 9,3037
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 yeni vaka

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler

» »
2. turda da Akıncı’yı destekliyoruz
Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda bağımsız aday Mustafa Akıncı’yı destekleyen partimiz, 18 Ekim 2020 tarihinde yapılacak ikinci tur seçimlerde de yine Mustafa Akıncı’yı destekleme kararı almıştır. Dün akşam toplanan Merkez Yönetim Kurulu 11 Ekim’deki 1. Tur seçim sonuçlarını değerlendirmiş ve en başta Parti Meclisi tarafından alınan karara bağlı kalınarak 2. Turda da Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı’nın etkin olarak desteklenmesine karar vermiştir.

Partimiz emperyalist savaşlara karşı kendi yurdunda ve tüm dünyada barıştan, sosyal demokrasiden, adil-eşitlikçi paylaşımdan yana, insan hak ve özgürlüklerinin savunucusu, çevreye duyarlı, doğaya saygılı bir parti olarak, Kıbrıs sorununa iki bölgeli, iki toplumlu, Kıbrıslı iki toplumun siyasal eşitliğine dayalı, tek uluslararası tanınmışlığı ve tek egemenliği olan federal çözüm hedefindedir. Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı’nın bu hedeflere olan bağılılığı ve hedeflere ulaşılmasıyla ilgili katkıları toplum tarafından bilinmekte ve desteklenmektedir.

Demokrasimize ve toplumsal irademize yönelik dış karışmaların karşısında olduğumuzu ve kınadığımızı bir kez daha yinelemekte yarar görürüz. Bunun yanında içerideki müdahale davetçilerini de ayrıca kınadığımızın altını çizeriz. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. Turunda dış müdahalelerin tekrarlanmaması çağrısı yaparken, kendilerince haklı nedenlerle sandığa gitmemeyi tercih eden yurttaşlarımızdan 18 Ekim’de sandığa giderek iradelerini yansıtmalarının önemini hatırlatmak isteriz.

Ülkemiz Kıbrıs’ta ve Doğu Akdeniz’de savaş değil barış isteyen, huzur isteyen her KKTC yurttaşını sandığa gidip iradesini yansıtmaya davet ederiz.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TDP Bu Akşam Genişletilmiş MYK Toplantısı Yapıyor13 Ekim 2020 Salı 10:34
  • YDP Parti Organları Toplanacak13 Ekim 2020 Salı 10:24
  • DP MYK Bu Akşam Toplanacak13 Ekim 2020 Salı 10:14
  • Tatlısu’da 3'üncü Göletin Temizliği Yapıldı13 Ekim 2020 Salı 10:03
  • CTP PM Bu Akşam Toplanacak13 Ekim 2020 Salı 09:55
  • Ekonomik Örgütler Platformu: “Kıbrıs Türkü İçin Hem Kimliği Hem De Türkiye İle İlişkileri Önemlidir. Bu Denge Her Siyasetçi Tarafından Gözetilmelidir”13 Ekim 2020 Salı 09:48
  • Karaoğlanoğlu bölgesinde bugün 6 saatlik elektrik kesintisi olacak13 Ekim 2020 Salı 08:58
  • Hafif sağanak yağış bekleniyor13 Ekim 2020 Salı 08:54
  • Esendağlı: Dünyanın sonu değil ama 8’de tıkalı olan yargıç sayısı artacaktı13 Ekim 2020 Salı 08:50
  • Adayların bugün BRT’de propaganda yapmak için YSK’ya dilekçe vermeleri gerekiyor13 Ekim 2020 Salı 08:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti