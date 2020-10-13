Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda bağımsız aday Mustafa Akıncı’yı destekleyen partimiz, 18 Ekim 2020 tarihinde yapılacak ikinci tur seçimlerde de yine Mustafa Akıncı’yı destekleme kararı almıştır. Dün akşam toplanan Merkez Yönetim Kurulu 11 Ekim’deki 1. Tur seçim sonuçlarını değerlendirmiş ve en başta Parti Meclisi tarafından alınan karara bağlı kalınarak 2. Turda da Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı’nın etkin olarak desteklenmesine karar vermiştir.

Partimiz emperyalist savaşlara karşı kendi yurdunda ve tüm dünyada barıştan, sosyal demokrasiden, adil-eşitlikçi paylaşımdan yana, insan hak ve özgürlüklerinin savunucusu, çevreye duyarlı, doğaya saygılı bir parti olarak, Kıbrıs sorununa iki bölgeli, iki toplumlu, Kıbrıslı iki toplumun siyasal eşitliğine dayalı, tek uluslararası tanınmışlığı ve tek egemenliği olan federal çözüm hedefindedir. Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı’nın bu hedeflere olan bağılılığı ve hedeflere ulaşılmasıyla ilgili katkıları toplum tarafından bilinmekte ve desteklenmektedir.

Demokrasimize ve toplumsal irademize yönelik dış karışmaların karşısında olduğumuzu ve kınadığımızı bir kez daha yinelemekte yarar görürüz. Bunun yanında içerideki müdahale davetçilerini de ayrıca kınadığımızın altını çizeriz. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. Turunda dış müdahalelerin tekrarlanmaması çağrısı yaparken, kendilerince haklı nedenlerle sandığa gitmemeyi tercih eden yurttaşlarımızdan 18 Ekim’de sandığa giderek iradelerini yansıtmalarının önemini hatırlatmak isteriz.

Ülkemiz Kıbrıs’ta ve Doğu Akdeniz’de savaş değil barış isteyen, huzur isteyen her KKTC yurttaşını sandığa gidip iradesini yansıtmaya davet ederiz.