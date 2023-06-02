Töre, Erdoğan'ın yemin törenine katılacak!

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, gelen davet üzerine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın and içme törenine katılacak.
Başkan Töre bu amaçla yarın sabah KKTC’den ayrılacak.
Töre’nin Pazar sabahı KKTC’ye dönmesi bekleniyor.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, gelen davet üzerine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın and içme törenine katılacak.
Başkan Töre bu amaçla yarın sabah KKTC’den ayrılacak.
Töre’nin Pazar sabahı KKTC’ye dönmesi bekleniyor.
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