Töre Yine Seçilemedi

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı için tek aday gösterilen UBP Milletvekili Zorlu Töre, Meclis’te yapılan dördüncü ve son kez yapılan oylamada da meclis başkanı seçilemedi.
Dördüncü Tur: Kabul: 24
Red: 24
Çekimser:1
Geçersiz: 1
Meclise ara verildi.
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı için tek aday gösterilen UBP Milletvekili Zorlu Töre, Meclis’te yapılan dördüncü ve son kez yapılan oylamada da meclis başkanı seçilemedi.
Dördüncü Tur: Kabul: 24
Red: 24
Çekimser:1
Geçersiz: 1
Meclise ara verildi.
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