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Töre Yine Seçilemedi

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Meclise ara verildi.
Töre Yine Seçilemedi

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı için tek aday gösterilen UBP Milletvekili Zorlu Töre, Meclis’te yapılan dördüncü ve son kez yapılan oylamada da meclis başkanı seçilemedi.

Dördüncü Tur: Kabul: 24

Red: 24

Çekimser:1

Geçersiz: 1 

Meclise ara verildi.

 
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