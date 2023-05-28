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"Trafik kazaları nedeniyle iki vatandaşımızın yaşamını yitirmesi beni derinden üzmüştür"

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, trafik kazalarında 2 vatandaşın yaşamını yitirmesiyle ilgili, “Son bir gün içerisinde ülkemizde yaşanan trafik kazaları nedeniyle Ödül Demircioğlu ve İffet Bilal isimli iki vatandaşımızın yaşamını yitirmesi tüm yurttaşlarımız
"Trafik kazaları nedeniyle iki vatandaşımızın yaşamını yitirmesi beni derinden üzmüştür"

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, “Adına ‘kaza’ dediğimiz bu vahim toplumsal sorun, her geçen gün ocaklara ateş düşürmekte; anne babalarımızı, evlatlarımızı ve dostlarımızı bizden koparmaktadır” diyerek, son 12 yılda 400’den fazla insanın yollarda yitirildiğini, bu sayının nüfusa oranla Avrupa ülkelerinin yaklaşık olarak 4 katı olduğunu kaydetti. 

Tatar, bu oranın yıllık bazda depremde yitirilen canlardan da fazla olduğunu belirtti. 

“Önüne uzun yıllardır geçemediğimiz bu acı gerçeğin sosyal, psikolojik, yasal ve denetimle ilgili birçok farklı başlıkta irdelenmesi gereken boyutu olduğunu kabul etmek; gelinen noktada hepimizin sorumluluğudur” ifadelerini kullanan Tatar, gelinen noktada bütün paydaşların da sorumluluklarını hatırlaması gerektiğini söyledi. 

Hemen hemen her aileye ateş düşüren bu acı gerçeğin çözümüne yönelik ivedilikle popülizmden uzak, gerçekçi, sonuç odaklı ve bilimsel verilerin ışığında kararlı siyasi adımlar atılması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: 

“Ülkemizin bu güncel sorununun çözümünü, eğitimden altyapıya, yasal düzenlemelerden acil kurtarma, tıbbî bakım ve rehabilitasyon hizmetlerine, denetimlere yaygınlık ve etkinlik kazandırılmasından, yurttaşlarımızda trafik bilinci oluşturulmasına ve yaptırımların kararlılıkla uygulanmasına kadar, bütün boyutlarıyla ele almak ve planlamak durumundayız. 

Bu noktada ülkemizdeki altyapı eksiklerinin giderilmesine yönelik hali hazırda yürütülmekte olan çalışmaların takipçisi olmaya devam edeceğimi sizlerle paylaşmak istiyorum.” 

İnsan yaşamının bir anlık dikkatsizlik ve kural tanımazlık sonucu yitirilemeyecek kadar değerli olduğunu bütün yurttaşlarımıza bir kez daha anımsatıyor, trafik kazalarının yaşanmaması için sürücü ve yaya olarak herkesi duyarlı, dikkatli ve sorumlu davranmaya, görevlilere yardımcı olmaya ve trafik kurallarına uymaya çağırıyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle kazalarda hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaslı ailelere başsağlığı diliyorum.” 

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