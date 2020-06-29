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Trafikte Güvenli Yaşam Derneği Yönetimleri Trafik Güvenliği Konusunda Adım Atmamakla Suçladı

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Trafikte Güvenli Yaşam Derneği Yönetimleri Trafik Güvenliği Konusunda Adım Atmamakla Suçladı
Trafikte Güvenli Yaşam Derneği Yönetimleri Trafik Güvenliği Konusunda Adım Atmamakla Suçladı

Trafikte Güvenli Yaşam Derneği, yönetimlerin trafik güvenliği konusunda atılması gereken adımları atmadığını belirterek, “Yaşamaya mahkum edildiğimiz trafik güvensizliğine karşı toplumumuz güçlü bir ses vermeli ve trafikte ölümü ve ciddi yaralanmayı kader olarak kabullenmeyeceğini yönetim koltuklarını işgal etmiş kişilere göstermelidir” dedi. 

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan kısmi kapatma sürecinde üç kişinin trafikte canını kaybettiğini, 12 Haziran’dan itibaren ise 6 kişinin daha trafikte yaşamını yitirdiğine dikkat çekti.

Yönetimlerin trafikte güvenlik konusunda vizyonsuzlukla suçlandığı açıklamada, “Trafik güvensizliğinden kurtulmanın çareleri dünyaca kesinlikle bilinmekte ve yıllardır uygulanmaktadır. Bu çarelerin bilinmesine ve yıllar içinde KKTC yönetimlerine aktarılmasına rağmen bu yönetimlerin trafik güvenliği açısından değişim sağlayacak hiçbir adım atmamaları yaşamakta olduğumuz trafik güvensizliği felaketinin en büyük sebeplerinden biridir” denildi.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi çerçevesinde kurulan MOBESE sisteminin trafik güvenliği açısından fayda getirmeyeceği savunulan açıklamada, “Çözüm önerilerinden faydalanmış ve toplumun menfaatine yönelik çalışmış olsalardı, dünya istatistiklerine göre 2010-2020 yılları arasında trafiğimizde hayatını kaybeden yaklaşık 350 insanımızın en az yarısı hayatta olabilir ve bu rakamın en az beş katı kadar sakat kalan insanımızın birçoğu bugün normal hayat yaşayabilirdi” denildi.

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