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Traktörden düşen 59 yaşındaki Ali Öztürk yaralandı

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Yeşilköy’de akşam saatlerinde bir şahsa ait patates tarlasındaki su hortumlarını, hortum toplama makinesi ile topladığı sırada dengesini kaybedip traktörden düşen 59 yaşındaki Ali Öztürk yaralandı.
Traktörden düşen 59 yaşındaki Ali Öztürk yaralandı

Yeşilköy’de akşam saatlerinde bir şahsa ait patates tarlasındaki su hortumlarını, hortum toplama makinesi ile topladığı sırada dengesini kaybedip traktörden düşen 59 yaşındaki Ali Öztürk yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Öztürk konu traktörün lastiğinin üzerinden geçmesi neticesinde yaralandı. 

 Öztürk Gazimağusa Devlet Hastahanesin'de yapılan ilk müdahalesinde burun kemiğinde kırık teşhisi sonrası tedbir amaçlı Lefkoşa Dr Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastahanesi’ne sevk edilerek göğüs servisinde müşahede altına alındı.

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