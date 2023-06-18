Triatletler İskele’de fırtına gibi esti

Hem sprint hem olimpik mesafede gerçekleşen İskele triatlonunda olimpik mesafenin en hızlısı Ares’ten Hüseyin Arhan oldu. Olimpik mesafede ikinci en hızlı zamanı yine Ares’ten Kemal Elektrikçi yaparken, üçüncü Aspava’dan Şevki Ahcıhoca oldu.

Olimpik kadınların en hızlısı ise Tüfekçi’den Mine Devrim oldu.

İskele makenzi plajında yer alan yarışmada 19 yaş altı sporcuların yer aldığı sprint mesafede birinciliği Enis Alçıcı elde etti. Sporcular olimpik mesafede 1.5 kilometre yüzdü, 40 kilometre bisiklet sürdü, 10 kilometre koşarak finişe ulaştı. Sprint triatlonda ise 750 metre yüzdü, 20 kilometre bisiklet sürdü, 5 kilometre koştu.

Yarışma sonunda sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.