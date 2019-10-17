  • BIST 93.759
  • Altın 281,752
  • Dolar 5,8802
  • Euro 6,5370
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Trump gaflarıyla sosyal medyada gündeme oturdu (Video)

» »
ABD Başkanı Trump, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısındaki gafları sosyal medyada gündem oldu.
Trump gaflarıyla sosyal medyada gündeme oturdu (Video)

ABD Başkanı Trump, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısındaki gafları sosyal medyada gündem oldu.

Mattarella'ya "mozzarella" diyen Trump ayrıca, iki ülke arasındaki ortaklığın ise "Antik Roma'ya dayandığını" söyledi.

Trump, "Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya, binlerce yıl öncesine, Antik Roma İmparatorluğu’na dayanan ortak bir kültürel ve politik mirasla birbirine bağlı" ifadelerini kullandı.

 



Sputnik’in haberine göre, Trump'ın bu sözleri ise sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı ve alay konusu haline geldi.

“HEPİMİZ TERCÜMANIZ”

Öte yandan, ABD Başkanı söz konusu gaflara imza atarken İtalyanca tercümanın yüz ifadesi de sosyal medyada viral oldu.

Trump'ın gaflarıyla alay eden kullanıcılar, Trump'ın gafları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen tercümanla ilgili olarak "Hepimiz o tercümanız" ifadeleriyle paylaşımlarda bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD, Türkiye'den 3 bakan ve 2 bakanlığı yaptırım listesine aldı!15 Ekim 2019 Salı 09:35
  • Trump'tan Türkiye'ye yaptırım mesajı: Beklemede kalın13 Ekim 2019 Pazar 17:46
  • 'ABD Dışişleri, Trump'ın talimatıyla Türkiye ile Kürt güçler arasında müzakere başlatmanın yolunu arıyor'11 Ekim 2019 Cuma 20:09
  • Trump’ın paylaştığı sözler: Bu harekat uzun vadede Türkler için iyi olmayacak11 Ekim 2019 Cuma 20:05
  • ABD Temsilciler Meclisi'nin 29 Cumhuriyetçi üyesinden Türkiye'ye yaptırım tasarısı11 Ekim 2019 Cuma 10:51
  • Rihanna: Trump, Amerika'daki en akıl hastası insan10 Ekim 2019 Perşembe 21:11
  • Trump: Kürtler bize 2. Dünya Savaşı'nda, Normandiya Çıkarması'nda yardım etmedi10 Ekim 2019 Perşembe 11:15
  • ABD’de iki partiden Senato’ya Türkiye’ye ‘sert’ yaptırım tasarısı10 Ekim 2019 Perşembe 07:37
  • ABD'den ilk tepki: Erdoğan'ın ağır bir bedel ödemesi için Kongre'ye liderlik edeceğim09 Ekim 2019 Çarşamba 18:36
  • Trump: Türkiye tutuklu IŞİD'lileri devralmak zorunda09 Ekim 2019 Çarşamba 18:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti