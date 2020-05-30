  • BIST 105.520
  • Altın 379,423
  • Dolar 6,8125
  • Euro 7,5605
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Trump: "Hong Kong'un ABD nezdindeki özel statüsünü kaldırıyoruz"

» »
Trump: "Hong Kong'un ABD nezdindeki özel statüsünü kaldırıyoruz"
Trump: "Hong Kong'un ABD nezdindeki özel statüsünü kaldırıyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında, "Hong Kong'un ABD nezdindeki özel statüsünü kaldırıyoruz. Çin, ABD'ye yıllarca milyarlarca dolarlık zarar verdi" dedi.

Trump, "Çin, Vuhan virüsünün tüm dünyaya yayılmasına izin verdi, DSÖ'nün dünyayı yanlış yönlendirmesine neden oldu. ABD'nin DSÖ ile ilişkisini bitirmeye karar verdik. ABD, DSÖ'ye ayırdığı fonu başka yerlerde kullanacak" dedi.

Donald Trump, "Çin, ABD'nin sanayi sırlarını çalmak için yıllarca çok şey yaptı. ABD'li yatırımcıları Çin şirketlerinin eylemlerinden korumalıyız. Çin, ABD'ye ve dünyaya verdiği sözleri tutmuyor ve maalesef şu anda Hong Kong halkına zarar veriyor. Hong Kong'un artık otonom olmadığını görüyoruz ve Hong Kong'un ABD nezdindeki özel statüsünü kaldırıyoruz. Hong Kong artık özerk değil" şeklinde konuştu.

Trump, "Çin'e yönelik eylemlerimiz güçlü ve makul olacak. Hong Kong'a tanınan muafiyetlerin kaldırılması sürecine başlanacak ve Hong Kong'un özerkliğine müdahale eden Çinli yetkililere yaptırım uygulanacak. Hong Kong ile tüm ilişkilerimize istisnasız tedbir uygulanacak. ABD, Çin'le açık ve yapıcı bir ilişki istiyor, bu ABD'nin menfaati gereğidir" dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Obama'dan Floyd'un ölümüne ilişkin açıklama30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:56
  • Floyd’un öldürülmesine yönelik protestolar 4. gününde30 Mayıs 2020 Cumartesi 08:47
  • Trump: Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz30 Mayıs 2020 Cumartesi 08:44
  • ABD'de polis şiddeti protestoları yayılıyor, Trump halkı tehdit etti29 Mayıs 2020 Cuma 17:58
  • Minnesota'da acil durum ilan edildi29 Mayıs 2020 Cuma 17:55
  • George Floyd protestoları: Minneapolis'te göstericiler bir polis karakolunu ele geçirdi29 Mayıs 2020 Cuma 17:43
  • George Floyd'u öldüren polis daha önce defalarca şikâyet edilmiş!29 Mayıs 2020 Cuma 17:10
  • Louısvılle'de Polisin Öldürdüğü Siyahi Kadın İçin Düzenlenen Gösteride Ateş Açıldı29 Mayıs 2020 Cuma 13:40
  • Trump’tan Minneapolis’teki gösterilere ilişkin Belediye Başkanı ve protestoculara sert uyarı29 Mayıs 2020 Cuma 09:27
  • ABD Başkanı Donald Trump Sosyal Medya Üzerinde Baskı Kurmayı Amaçlayan Kararnameyi İmzaladı29 Mayıs 2020 Cuma 08:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti