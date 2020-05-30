Trump: "Hong Kong'un ABD nezdindeki özel statüsünü kaldırıyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında, "Hong Kong'un ABD nezdindeki özel statüsünü kaldırıyoruz. Çin, ABD'ye yıllarca milyarlarca dolarlık zarar verdi" dedi.

Trump, "Çin, Vuhan virüsünün tüm dünyaya yayılmasına izin verdi, DSÖ'nün dünyayı yanlış yönlendirmesine neden oldu. ABD'nin DSÖ ile ilişkisini bitirmeye karar verdik. ABD, DSÖ'ye ayırdığı fonu başka yerlerde kullanacak" dedi.

Donald Trump, "Çin, ABD'nin sanayi sırlarını çalmak için yıllarca çok şey yaptı. ABD'li yatırımcıları Çin şirketlerinin eylemlerinden korumalıyız. Çin, ABD'ye ve dünyaya verdiği sözleri tutmuyor ve maalesef şu anda Hong Kong halkına zarar veriyor. Hong Kong'un artık otonom olmadığını görüyoruz ve Hong Kong'un ABD nezdindeki özel statüsünü kaldırıyoruz. Hong Kong artık özerk değil" şeklinde konuştu.

Trump, "Çin'e yönelik eylemlerimiz güçlü ve makul olacak. Hong Kong'a tanınan muafiyetlerin kaldırılması sürecine başlanacak ve Hong Kong'un özerkliğine müdahale eden Çinli yetkililere yaptırım uygulanacak. Hong Kong ile tüm ilişkilerimize istisnasız tedbir uygulanacak. ABD, Çin'le açık ve yapıcı bir ilişki istiyor, bu ABD'nin menfaati gereğidir" dedi.