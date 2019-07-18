Trump mitingde Somali doğumlu Temsilciler Meclisi üyesi Omar'ı hedef aldı, kalabalık "Geri gönder" diye bağırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi'ndeki dört demokrat üye için söylediği tepki çeken 'geri dönsünler' sözlerinin ardından geri adım atmıyor. Trump, dün yaptığı bir mitingde Somali doğumlu Müslüman Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar’ı hedef aldı. Trump’ın Omar’a yönelik sözlerinin ardından kalabalık, “Geri gönder” diye bağırdı.

Trump, pazar günü Temsilciler Meclisi’ndeki dört demokrat kadın hakkında, “Ülkelerine dönmeliler ve oranın yozlaşmış sistemini düzeltmeliler” ifadelerini kullanan bir paylaşım yapmıştı. Trump’ın ifadelerine ‘ırkçı’ yorumu yapan Temsilciler Meclisi üyeleri ABD Başkanı’nı kınamıştı.

Trump, dün gerçekleştirdiği mitingde “Bu Temsilciler Meclisi üyeleri, militan sert solun güçlenmesine yardımcı oluyorlar. Söyleyecek hiç iyi bir şeyleri yok bu yüzden ben ’beğenmiyorlarsa gitmelerine izin verin’ diyorum. Ülkemizi sevmiyorlar hatta bazen ülkemizden nefret ediyorlar” ifadelerini kullandı. Kalabalık, ABD Başkanına “Gitsinler” sesleriyle yanıt verdi.

"Geri dönsünler" tezahüratları yükseldi

Trump daha sonra, Somali doğumlu Müslüman Ilhan Omar’ı hedef alarak Omar’ın Yahudi karşıtı olduğunu ve El Kaide’yi savunduğunu söyledi. Kalabalığın “Geri gönderin” tezahüratları arttıkça Trump, Omar’ın Yahudi karşıtı olduğunu vurguladı.

"Beni nefretinle öldürebilirsin..."

Omar, miting sonrası Twitter hesabı üzerinden Maya Angelou’nun bir şiirini paylaştı: “Beni sözlerinle vurabilirsin. Beni gözlerinle kesebilirsin. Beni nefretinle öldürebilirsin. Fakat ben yine de hava gibi yükselirim”

2020 seçimi için adaylığını koyan Demokratlar, Trump’ın mitingdeki sözlerini kınadı.