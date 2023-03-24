Trump tutuklanacak mı? Savcılıktan dikkat çeken açıklama

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın “Salı günü tutuklanacağım” iddiasıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da, Manhattan mahkemesinden sızan bilgilere göre salı günü tutuklanmayı beklediğini savunarak destekçilerini sokağa çıkmaya çağırmıştı.

Manhattan'da daha önce Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'e, Trump'la ilişki yaşadığını öne süren yetişkin filmleri oyuncusu Stormy Daniels'e sus payı verdiği suçlamasıyla dava açılmıştı.

New York'taki güvenlik güçlerinin Trump'ın tutuklanması sonrası olası protestolara karşı hazırlık yaptığı haberleri de tartışmaları alevlendirmişti. Salı günü geçse de eski Başkan'ın tutuklanma ihtimali gündemdeki yerini korurken Trump'ın hedefindeki Manhattan Başsavcılığı konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

‘SORUŞTURMAYA MÜDAHALE EDİLİYOR’

Trump'a yönelik soruşturmayı yürüten savcılık makamı, Cumhuriyetçi Kongre üyelerine gönderdiği mektupta, eski Başkan'ın “tutuklama tarihi konusunda doğru olmayan bir beklenti yaratarak halkı yanlış yönlendirdiğini” belirtti. Savcılık, Cumhuriyetçi parlamenterleri de devam eden bir ceza soruşturmasına müdahale etmekle suçlayarak Trump hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini vurguladı.

TRUMP, SAVCILARI YERDEN YERE VURDU

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler, Demokrat Partili New York Bölge Savcısı Alvin Bragg'i görevini kötüye kullanmakla suçlamıştı. Trump ise son sosyal medya paylaşımında Bragg’in “ülke için tehlikeli biri” olduğunu savunarak hakkında soruşturma yürüten tüm savcıların derhal görevden alınmalarını istedi.

Soruşturmada delilleri inceleyen büyük jürinin, Trump’ı suçlu bulup bulmadıkları yönündeki kararı 27 Mart’ta vermesi bekleniyor. Suçlu bulunması halinde Trump cezayla karşı karşıya kalacak ilk eski ABD Başkanı olacak. 2024'teki başkanlık seçimlerine aday olacağını açıklayan Trump hakkında devlete ait gizli belgeleri teslim etmediği ve kaybettiği başkanlık seçimini iptal ettirmeye çalıştığı yönünde ayrı soruşturmalar da devam ediyor.

Öte yandan Trump, suçlansa bile başkanlık yarışına katılacağını söylüyor.