  • BIST 109.835
  • Altın 379,047
  • Dolar 6,8323
  • Euro 7,6790
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Trump Yönetimi "Lgbt Bireylere" Sağlık Alanında Tanınan Korumayı Kaldırıyor

» »
Trump Yönetimi "Lgbt Bireylere" Sağlık Alanında Tanınan Korumayı Kaldırıyor
Trump Yönetimi "Lgbt Bireylere" Sağlık Alanında Tanınan Korumayı Kaldırıyor

 ABD'de Donald Trump yönetimi, "LGBT bireylere" sağlık alanında "ayrım yapılmaması" için sağlanan korumaları ortadan kaldırılmasını ve sadece "kadın" ya da "erkek" cinsiyetlerinin dikkate alınmasını öngören bir karara imza attı. 

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cinsiyet kelimesinin ana anlamı, 'biyolojik olarak belirlenmiş kadın ve erkek' cinsiyetleridir. Hükümetin, cinsiyet ayrımı da buna bağlı olacaktır." ifadesine yer verildi. 

"Dindar" sağlıkçıların, yönetimin kendilerine, inançlarına ters kişileri tedavi etmeyi reddetme hakkı talebi doğrultusunda Trump yönetiminin bu kararı vermesi bekleniyordu. 

Öte yandan bir grup "hak savunucusu" ve sağlık grubu, bu kararın doktorlar, hastaneler ve sigorta şirketleri için, LGBT bireylere tedavi ya da sigorta hakkı vermemesinin önünü açmasından "endişeli" olduklarını dile getirdi. 

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama döneminde yayınlanan bir yasa ile doktorların kişileri "cinsel kimliği" nedeniyle tedavi etmeyi reddetmesini yasaklıyordu. Trump yönetiminin bu adımıyla, bu yasa geçersiz kılınmış olacak.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump: Seattle'ın anarşistler tarafından işgal edilmesine izin vermeyeceğiz12 Haziran 2020 Cuma 09:31
  • Akdeniz'de sığınmacıları taşıyan bot battı: 34 kişi hayatını kaybetti11 Haziran 2020 Perşembe 17:46
  • ABD, 2019 "Uluslararası Dini Özgürlükler Raporunu" Yayımladı11 Haziran 2020 Perşembe 15:00
  • ABD'de Bütçe Açığı Mayısta Yüzde 92 Arttı11 Haziran 2020 Perşembe 14:40
  • ABD'de Kristof Kolomb heykelinin başı koparıldı11 Haziran 2020 Perşembe 11:45
  • Floyd’un ölümüne neden olan polislerden biri kefaletle serbest bırakıldı11 Haziran 2020 Perşembe 11:20
  • Beyaz Saray Sözcüsü: "Trump, polislerin çoğunun iyi insanlar olduğunu biliyor"11 Haziran 2020 Perşembe 10:29
  • BM İnsan Hakları Uzmanlarından "Abd'deki Polis Şiddetine" Kınama11 Haziran 2020 Perşembe 10:26
  • George Floyd'un Kardeşinden ABD Kongresine "Adalet" Çağrısı11 Haziran 2020 Perşembe 09:51
  • Amazon'dan Yüz Tanıma Teknolojisinin Polis Tarafından Kullanımına Erteleme Kararı11 Haziran 2020 Perşembe 09:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti