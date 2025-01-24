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Trump: Zelenskiy savaşı durduracak anlaşmayı müzakere etmeye hazır

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ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce bitmesi gerektiğini ve yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebileceğini kaydederek, "Zelenskiy bu savaşı durduracak bir anlaşmayı müzakere etmeye hazır" dedi.
Trump: Zelenskiy savaşı durduracak anlaşmayı müzakere etmeye hazır

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninin ardından gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Trump, Rusya-Ukrayna savaşının "saçma" bir savaş olduğunu ve bir an önce sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, "Duyduğuma göre Putin en kısa zamanda benimle görüşmek istiyor. Hemen görüşürüm. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana böyle bir savaş alanı görülmedi. Bu savaşı bitirmek güzel olurdu." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin müzakerelere hazır olup olmadığıyla ilgili soruya yanıt veren Trump, "Zelenskiy bu savaşı durduracak bir anlaşmayı müzakere etmeye hazır. Ukrayna da Rusya da çok fazla asker kaybetmiş durumda." diye konuştu.

Çin'in Rusya üzerinde belli bir etkisi ve gücü olduğunu savunan Trump, savaşın sona ermesi için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de bu etkisini kullanması gerektiğini ifade etti.

"Gazze zor ve aldatıcı bir yer"

Gazze'de ateşkesin devamından emin olmadığı yönündeki açıklaması sorulan Trump, ateşkes anlaşmasının şu anda "iyi gittiğini" söyledi.

Trump, konuşmasının devamında, "(Gazze) Orası zor ve aldatıcı bir yer. Şunu söyleyeyim, eğer bir şey olursa, onlar mutlu olmayacaklar." ifadesini kullandı.

Husilerin yeniden terör örgütleri listesine eklenmesi

Trump, bir soru üzerine, Husilerin yeniden yabancı terör örgütleri listesine eklenmesini de değerlendirdi.

Husilerin ABD'ye ve başka ülkelere ait gemileri vurduğunu ve bunun kabul edilemez olduğunu kaydederek, bu sebeple Husilerin yeniden listeye eklendiğini belirtti.

Amerikan Başkanı ayrıca, Suudi Arabistan'ın ABD'ye yapacağı belirtilen 600 milyar dolar değerindeki yatırımlarına ilişkin de "Onlardan 1 trilyon (dolar) yatırım isteyebilirim. Eğer bunu yaparlarsa orayı ziyaret etmekten memnun olurum." değerlendirmesini yaptı.

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