Trump’a yakın isimden Putin için suikast çağrısı: Rusya’da bir Brütüs var mı?

ABD eski başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen cumhuriyetçi senatör Lindsay Graham, Twitter’dan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için suikaste çağırdı: “Rusya’da bir Brütüs var mı? Rus ordusunda albay Stauffenberg’den daha başarılı biri yok mu?”

Graham’ın bahsettiği Marcus Junius Brütüs, Roma İmparatoru Roma İmparatoru Julius Caesar’ı öldürmüştü. Albay Claus von Stauffenberg’ ise Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler’e suikaste girişmişti.

Graham Twitter’da şöyle yazdı: “Rusya’da bir Brütüs var mı? Rus ordusunda albay Stauffenberg’den daha başarılı biri yok mu? Savaşı durdurmanın tek yolu,bu adamı ortadan kaldırmak. Ülkenize ve dünyaya büyük bir hizmette bulunmuş olursunuz.

Bu durumu tek düzeltebilecek olanlar Rus halkı. Söylemesi kolay, yapması zor. Eğer hayatınızın geri kalanında karanlıkta, dünyanın geri kalanından tecrit edilmiş bir şekilde ve büyük bir yoksulluk içinde geçirmek, karanlıkta yaşamak istemiyorsanız, elinizi taşın altına koymalısınız.”

Trump, Putin’in işgali için ‘Dahice’ demişti

Trump, Putin’in Donetsk ve Lugansk’i tanıma ve Ukrayna’yı işgal kararı için ‘Dahice’ demişti: “Yanlış giden şey, seçimin hileli ve orada bulunmaması gereken bir adayın, ne yaptığına dair hiçbir fikri olamayan bir adamın olmasıydı. Dün televizyona baktım ve dedim ki ‘Bu dahice.’ Putin, Ukrayna’nın büyük kısmının bağımsızlığını ilan ediyordu. Ukrayna’nın… İşte bu harika.”