Trump'ın Gazze planı: Filistinlileri Ürdün ve Mısır'a göndermek

Trump, bölgedeki önemli müttefiklerinden olan II. Abdullah'tan daha fazla Filistinliyi kabul etmesini istediğini açıkladı.

Yeni ABD Başkanı Donald Trump, Cumartesi günü Ürdün Kralı II. Abdullah ile Gazze'de konut inşa etme ve 1 milyondan fazla Filistinliyi komşu ülkelere taşıma konusunda görüştüğünü açıkladı. Bu, Trump'ın başkanlık kampanyası dönemindeki vaatlerinden biriydi.

Trump, bölgedeki önemli müttefiklerinden olan II. Abdullah'tan daha fazla Filistinliyi kabul etmesini istediğini açıkladı.

Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan 47. ABD Başkanı, "Ona, daha fazlasını üstlenmesini istediğimi söyledim çünkü şu anda Gazze Şeridi'nin tamamına bakıyorum ve orası bir karmaşa, gerçek bir karmaşa," dedi.

Ürdün'ün resmi haber ajansı Petra ise Trump ile yapılan görüşmeyi bildirirken, Filistinlilerin Ürdün'e sığınması talebinden bahsetmedi. Birleşmiş Milletler'e göre krallık halihazırda 2,39 milyondan fazla kayıtlı Filistinli mülteciye ev sahipliği yapıyor.

CNN International'a göre Trump, Ürdün'ün yanı sıra Mısır'ın da Filistinlilere ev sahipliği yapmasını istediğini ve bu konuyu pazar günü Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşeceğini dile getirdi.

"Bir buçuk milyon insandan bahsediyorsunuz ve biz oraları temizliyoruz. Bilmiyorum, bir şeyler olması gerekiyor, ancak şu anda tam anlamıyla bir yıkım sahası. Neredeyse her şey yıkıldı ve orada insanlar ölüyor, bu yüzden bazı Arap ülkeleriyle ilişki kurmayı ve değişiklik olsun diye barış içinde yaşayabileceklerini düşündüğüm farklı bir yere konut inşa etmeyi tercih ederim."

İsrail ile Hamas arasındaki 15 aylık savaş, binlerce kişinin hayatını kaybetmesinin yanı sıra Gazze'de büyük bir yıkıma yol açtı. BM'ye göre, İsrail hava saldırıları okullar ve hastaneler de dahil olmak üzere binaların yaklaşık yüzde 60'ını ve evlerin yaklaşık yüzde 92'sini hasara uğrattı veya yok etti.

Öte yandan, Trump'ın açıklamaları, uzun yıllardır İsrail ve Filistin için iki devletli çözüme vurgu yapan ABD dış politikasından uzaklaştığı şeklinde yorumlandı.

Bölgede uzun zamandır İsrail'in Filistinlileri Gazze'den komşu ülkelere sürmek istediğine dair bir korku var. İsrail bu varsayımı reddediyor ancak iktidar koalisyonundaki aşırı sağcı gruplar bu varsayımı destekliyor.

Sisi, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'nin kuzeyindeki bir milyondan fazla kişiyi tahliye etme kararını eleştirerek, bunun tüm bölgeyi Filistinlilerden arındırmayı amaçlayan daha geniş kapsamlı bir planın parçası olduğunu söylemişti.

Sisi, "Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden Mısır'a sürülmesi veya sınır dışı edilmesi, benzer bir durumun daha yaşanacağı anlamına geliyor; yani Filistinlilerin Batı Şeria'dan Ürdün'e sürülmesi," demişti.

"O zaman Filistin devleti hakkında tartışmanın bir anlamı olmayacak çünkü toprak orada olacak ancak insanlar olmayacak."