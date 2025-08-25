Trump'ın rehine açıklaması İsrail'i karıştırdı

Trump, Beyaz Saray'da dün yaptığı açıklamada, İsrail'in son işgal planlarına ve rehinelerin durumuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Tel Aviv yönetimi, Hamas'ın elinde 50 rehine bulunduğunu, bunlardan 20’sinin hayatta olduğunu belirtiyor. Ancak ABD Başkanı'nın "Bu sayı büyük ihtimalle 20'den az, birkaçı hayatını kaybetmiş olabilir" demesi İsrail'de tepkiye yol açtı.

Trump, 20'den az rehinenin hayatta olduğu iddiasını detaylandırmadı fakat "Esirleri kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, bu kolay değil" dedi.

Cumhuriyetçi lider, ocak-martta yapılan ateşkeste rehinelerin serbest bırakılmasını sağladığını söyleyerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla yakın irtibatta olduklarını ifade etti.

Trump, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ni işgal planı hakkında yorum yapmazken, rehine yakınlarının tamamının bu karara karşı olmadığını savundu.

Hamas'ın esirlerin hepsini bırakması gerektiğini belirten Cumhuriyetçi lider, "Bu durum artık sona ermeli" dedi. Ayrıca rehinelerin Hamas'la anlaşma yerine askeri harekatla kurtarılmasının "birçok açıdan daha güvenli olacağını" da iddia etti.

İsrail'deki Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu'ndan yapılan açıklamada, Netanyahu yönetiminden en güncel canlı rehine sayısının açıklanması talebinde bulunuldu:

Sadece Amerikalılarla konuşan ve rehine aileleriyle konuşma ya da görüşme zahmetine girmeyen Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer farklı bir şey biliyorsa, önce aileleri bilgilendirmeliydi.

İsrail Başbakanlık Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch, Trump'ın iddialarının doğru olmadığını savundu. Hirsch, 50 rehineden 20'sinin hayatta olduğunu, iki esirin hayati tehlikesi bulunduğunu, kalan 28 kişininse yaşamını yitirdiğini söyledi.