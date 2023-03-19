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Trump’ın “tutuklanacağım” açıklaması ülkeyi karıştırdı

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta tutuklanabileceğini açıklaması üzerine, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar karşı karşıya geldi.
Trump’ın “tutuklanacağım” açıklaması ülkeyi karıştırdı

ABD’nin Eski Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından, New York'un Manhattan Bölge Savcılığının kendisini salı günü tutuklatabileceğini paylaşması, Washington'da tartışmalara neden oldu.

Twitter hesabından açıklama yapan Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg’a atıfta bulunarak, “İşte yine başlıyoruz, şiddetli suçluları serbest bırakan radikal bir savcının, Başkan Trump’a karşı siyasi intikam peşinde koşarken yetkisini kötüye kullanması… Siyasi motivasyonlu davalarla, seçimlere müdahale ederek demokrasimizi altüst etmek için federal fonların kullanılıp kullanılmadığını derhal araştırmak için ilgili komiteleri yönlendiriyorum” ifadelerini kullandı.

Trump'ın Kongre’deki önemli destekçilerinden Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene, yaptığı Twitter paylaşımında, “Biden'ın Adalet Bakanlığı, Demokrat Manhattan Savcısı ile iş birliği yaparak, 2024’te en önde görünen Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump’ı tutuklamak ve ona sahte eski bir suçlama ile dava açmak için çalışıyor. Bu tamamen siyasi. Bu, komünist ülkelerin siyasi rakiplerini yok etmek için yaptıkları şeydir!” ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçilerin, bu duruma müdahale etmek için gerekli güce sahip olduğunu belirten Greeene, Adalet Bakanlığının bütçesinin askıya alınabileceğini kaydetti.

Trump'ın Temsilciler Meclisi’ndeki taraftarlarından Matt Gaetz yaptığı Twitter paylaşımında, “Seçim kampanyasının finansal ihlali ya başkalarının parasını yasa dışı bir şekilde harcamakla ya da kampanyanıza almamanız gereken paraları almakla ilgilidir. Trump ise bunlardan hiçbirini yapmadı. Özel bir anlaşma için kampanya ile ilgili olmayan kendi parasını kullandı” açıklamasında bulundu.

Gaetz, iddianamenin “güvenilmez” ve “tahrif edilmiş bir hukuki teoriye” dayandığını kaydederken, Trump'a yönelik bir tutuklama girişiminin siyaseti suistimal eden absürt bir suçlama olacağını kaydetti.

Ron DeSantis’e 2024 başkan adaylığı için destek veren Teksas temsilcisi Cumhuriyetçi Chip Roy da Twitter’da Trump’ı desteklemek için açıklamalarda bulundu.

Roy, “New York'taki Başkan Trump’ın yaklaşan suçlaması, zorlamayla, karmaşık hukuki teoriye dayalı siyasi bir kovuşturma olarak ele alınmalıdır. Bu, tüm Amerikalılara karşı silahlaştırılacak siyasallaşmış bir ‘adalet’ sistemi tehlikesini açıkça ortaya koymaktadır.” ifadelerini kullandı.

PELOSİ’DEN MAHKEMEYE DESTEK GELDİ

Öte yandan, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ise mahkemeye destek verdi.

Pelosi Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Hangi kararı verirse versin büyük jürinin vereceği karar açıkça gösteriyor ki eski ABD Başkanı bile yasanın üstünde değildir. Eski başkanın bu sabahki açıklaması sorumsuzca yapılmıştır. Kendisini gündemde tutmak ve destekçileri arasında huzursuzluğa yol açmak için yapılmıştır. Yasaları çiğnemesinden, seçimlere saygısızlık etmesinden ve şiddeti kışkırtmasından bir yere kaçamaz. Haklı olarak, hukuk sistemimiz, onu nasıl hesap verebilir hale getireceğine karar verecektir” ifadelerini kullandı.

ELON MUSK DA TARTIŞMAYA DAHİL OLDU

Trump'ın paylaşımına yönelik açıklamalardan biri de Twitter'ın sahibi Elon Musk'tan geldi.
Musk Trump'un tutuklanabileceğine yönelik bir haberin altına “Bu gerçekleştirse Trump çok daha büyük zaferle döner” ifadelerini kullandı.

Eski Başkan Trump, Manhattan Bölge Savcısı’nın soruşturmasıyla ilgili olarak gelecek hafta salı günü tutuklanabileceğini ve bu nedenle destekçilerine protesto çağrısında bulunduğunu duyurmuştu.

Manhattan Bölge Savcısı Bragg’ın, Trump hakkında porno yıldızı Stormy Daniels’a yapılan 130 bin dolarlık ödemeyle ilgili bir dava açmaya hazırlandığı konuşuluyor.

Daniels'in, Trump’ın başkanlık yarışına girmeden önce onunla bir ilişkisi olduğu ve 2016 başkanlık seçimlerinden önce 130 bin dolarlık sus payı aldığı iddia edilmişti.

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