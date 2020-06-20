Trump'tan ABD'li eylemcilere: Çapulcular

ABD Başkanı Donald Trump hafta sonu yapacağı miting öncesi eylemcilere 'anarşistler, kışkırtıcılar, çapulcular' diye seslenerek 'anlayışlı davranılmayacağı'nı söyleyip tehdit etti.

HABER MERKEZİ

20.06.2020

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen başkanlık seçimleri kampanyasına bu hafta sonu kaldığı yerden devam edecek. Oklahoma eyaletinin ikinci büyük kenti olan Tulsa‘da düzenlenecek mitinge ülkenin çeşitli eyaletlerinden protestocuların da gelmesi bekleniyor. Trump miting öncesi eylemcileri uyararak, "kendilerine anlayışlı davranılmayacağını" söyledi.

Trump Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Oklahoma'ya giden protestocular, anarşistler, kışkırtıcılar, çapulcular ve ayak takımı, lütfen anlayın, New York'ta, Seattle'da ya da Minneapolis'te olduğu gibi muamele görmeyeceksiniz. Çok daha farklı bir görünüm olacak!" diye yazdı.

Tulsa kenti belediye başkanı G.T. Bynum karışıklık çıkması endişesi nedeniyle mitingin yapılacağı alan ve çevresi dahil kentin bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Öte yandan mitingin yapılacağı Oklahoma'da Çarşamba günü günlük yeni vaka sayısı zirve yaparak 450'ye ulaştı.

Mitingde maske dağıtılacağı açıklansa da Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany maske takmanın kişisel bir tercih olduğunu belirterek kendisinin takmayacağını söyledi. Oklahoma valisi Kevin Stitt de Beyaz Saray'ın tavisyesine uyarak maske takma zorunluluğu getirmeyeceğini açıkladı.