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“Tüm ülkede önce sorunların büyümesi durdurulmalıdır”

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Gönyeli Belediyesi, uzmanlarla birlikte hazırladığı “Yağmur Suyu Risk Değerlendirme Raporu”nu Başbakan Tufan Erhürman’a sundu.
“Tüm ülkede önce sorunların büyümesi durdurulmalıdır”

Gönyeli Belediyesi, uzmanlarla birlikte hazırladığı “Yağmur Suyu Risk Değerlendirme Raporu”nu Başbakan Tufan Erhürman’a sundu.

Gönyeli Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Gönyeli'de pek çok noktada planlı adımlar atıldığını ve önemli dönüşümlerin tamamlandığını belirten Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, bu raporla birlikte, kimi eksiklikleri de yeniden gördüklerini, bunların giderilmesi için de çalıştıklarını belirtti.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y.Benli başkanlığındaki heyet, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın ardından “Yağmur Suyu Risk Değerlendirme” sürecinde Başbakan Tufan Erhürman’la da bir araya geldi.

Gönyeli’deki deneyimleri ülkenin bütününe yaymak sorumluluğu hissettiklerini anlatan Benli, planlı gelişimin önemine işaret etti.

Şehir planlama, kent disiplini ve mühendisliğin günümüzde çok daha fazla önem kazandığını anımsatan Benli, Başbakan Erhürman’la birlikte, yerel yönetimlerdeki farklı süreçleri bir kez daha konuşma imkânı bulduklarını belirterek, “Başbakan’a ilgisi ve hassasiyeti nedeniyle de teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Çok daha güvenli, çağdaş kentler, yağmur suyu drenajı ve yönetimi için yol haritamız açıktır” diyen Ahmet Benli, “Tüm ülkede önce sorunların büyümesi durdurulmalıdır” şeklinde konuştu.

Benli, kaymakamlıklar-bakanlıklar-belediyeler arasındaki koordinasyonun son derece önemli olduğuna da işaret ederek, “Kimi sıkıntıların, koordinasyon eksikliğinden kaynaklandığını da biliyoruz. Bunu gidermek de hepimizin görevidir. Bu konuda yasal düzenlemeler yapılmasını sayın Başbakan’dan istedik” dedi.

“Gönyeli’de olduğu gibi dere yataklarına yapılaşmayı engellemek en temel prensibe dönüşmelidir” şeklinde konuşan Benli, yağmur suyu yönetimi ve drenajına yönelik master plan oluşturulması önerisini yineledi.

“Yağmur Suyu Risk Değerlendirme Raporu” Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli başkanlığında mimar, Gönyeli Belediyesi Müdürü Mimar Ferruh Dülgeroğlu, Şehir Plancısı Ertan Öztek, Yüksek Mimar Ahmet Akbil, Şehir Plancısı Merter Refikoğlu, Temizlik Şube Amiri Mustafa Yanaroğlu ve Mimar/Proje sorumlusu Serhat Kutlu tarafından hazırlandı.

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