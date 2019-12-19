Türk Kardiyoloji Derneği araştırması: Erkekler daha çok kalp krizi geçiriyor, sigara ve şeker kalbi zorluyor

Kalp krizi geçiren hastaların dörtte üçü erkek

Türkye'yi nüfus dağılımı ve coğrafi bakımdan temsil eden 50 hastanede ardışık 15 günde kalp krizi nedeniyle gelen tüm hastaların kayıtlarının tutulduğu çalışmanın sonuçlarına göre, Türkiye'de kalp krizi geçiren hastaların dörtte üçü erkeklerden (yüzde 74), dörtte biri kadınlardan oluşuyor (yüzde 26).

Türkiye'de kalp krizi geçirme yaşı ortalaması pek çok ülkeden daha erken: 62 yaş

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de kalp krizi geçirme yaş ortalaması 62. Bu rakam İngiltere ve Japonya'da 68, İsviçre'de 67, Fransa'da 66. Meksika Türkiye ile aynı ortalama olan 62 iken. Suudi Arabistan'da insanlar ortalama 56 yaşında kalp krizi geçiriyor.

Kalp krizi geçirenlerin sadece yüzde 11.5'i ambulans ile hastaneye gidiyor

Araştırmada dikkati çeken başka bir veriye göre; kalp krizi geçirenler, durumun farkına 52'5 dakika sonra varıyor ve bu geçen süre çok kritik olan (İlk 1 saat) ilk müdahaleyi geciktiriyor. Sonuçlara göre kalp krizi geçirenlerin sadece yüzde 11.5'i hastaneye ambulans ile gidiyor. Kalp krizi geçirenlerin yarısı hastaneye şahsi aracıyla gidiyor ve yüzde 37.6 gibi çok büyük bir kısmı da o anda kriz geçiren hastaya acil kroner anjiyo ve stent yapamayacak bir hastaneye gidiyor.

Stent, balon gibi acil müdahale işlemlerinin yapılamadığı bir hastaneye gidildiği zaman neredeyse 3 saate yakın zaman kaybediliyor.

Ambulans ortalama 15 dakikada hastaya ulaşıyor

Türkiye'de 112 acil servis ekiplerinin iyi çalıştığını vurgulayan Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Mustafa Kemal Erol, "Tüm ülke genelinde ambulansların çağrı alındıktan sonra hastaya ulaşma süresi 15 dakika. Yani sanıldığı gibi ambulanslar geç gelmiyor. Dünya standartlarına göre hızlı ulaşıyor. Vatandaşlarımız ambulansları beklemeyip kendi araçlarıyla hastaneye gittiklerinde hem daha hızlı gidemiyor hem de doğru hastaneye gidemeyebiliyor. Ve kendi araçlarında ambulansın içerisinde bulunan ve ilk müdahale için hayati önem taşıyan elektroşok cihazı' da olmadığından hasta yaşamını kaybedebiliyor" dedi.

Kalp krizinin sebeplerinin ilk üç sırasında; hipertansiyon, sigara kullanımı ve şeker var

Ülkemizde kalp krizi şikâyetiyle hastaneye yatırılan hastaların kardiyovasküler risk faktörleri incelendiğinde; yüzde 49,5 ile hipertansiyonun, yüzde 48,8 ile sigara kullanımının ve yüzde 33,9 ile şeker, hastalığın sebepleri arasında ilk üç sırada.

Kalp krizi vakalarında ana şikâyet yüzde 95 ile göğüs ağrısı

Hastaların yüzde 95'i göğüs ağrısı şikâyetiyle hastanelere başvuruyor, ikinci sırada yüzde 17,8 ile nefes darlığı, üçüncü sırada ise çarpıntı geliyor.

Toplantının ardından T24 mikrofonuna konuşan Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol, "Hastaneye şahsi araçla değil ambulans ile gitmenin çok önemli" dedi ve , "Kalp krizi geçiren hastalarımız lütfen vakit kaybetmeden hemen 112 acil'i arasınlar ve ambulansla hastaneye sevklerini sağlasınlar" dedi.

Türkiye'de genç yaşta kalp krizi geçirme vakalarına ve ortalama yaşın erken olmasına da değinen Erol, "Ülkelerdeki risk faktörü ne kadar fazlaysa kalp krizi geçirme ihtimalı o kadar yüksek olur. Bizde daha erken olmasının sebebi risk faktörlerinin daha çok olması diye düşünüyorum. İngiltere ve İsviçre gibi ortalamanın geç olduğu ülkelere göre Türkiye'de sigara kullanımı çok fazla ve bu önemli bir faktör. Şişmanlık, fast-food tüketimi, şeker hastalığı, hareketsizlik hepsi birer risk faktörü" diye konuştu.

Prof. Dr. Mustafa Kılıçkap da "En önemli faktörün sigara olduğunu gördük. Sigara içilen ortamlarda bile durulmamalı. Sigara genç yaşta kalp kirizi geçirmede etkili oluyor. Sigaradan uzak durulmalı ve hareketli bir yaşam tercih edilmeli" dedi.

Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu ise kadınların erkeklere göre daha az kalp krizine yakalandığını ama kriz geçirdiğinde daha çok yaşamını yitirdiğini vurguladı ve "Kadınların en çok korktuğu hastalık meme kanseri. Dünyada baktığımızda her 6 kadından birisi meme kanseri hastalığından ölüyor. Ancak baktığımızda her 2 kadından biri kalp krizinden ölüyor. Kadınların büyük bir çoğunluğu kalp krizlerinin asıl ölüm nedeninin kadınlarda olduğunun farkında değil. Bunun bilincini aşılamalıyız" dedi.

Türk Kardiyoloji Derneği, AstraZeneca ve Yandex işbirliğiyle kalp krizine dikkati çekme için yeni bir farkındalık projesi gündemde.

AstraZaneca ülke başkanı Serkan Barış, "Ambulans kullanımı düşük, bunu-n arttırılması için Yandex'in hâli hazırdaki trafik uygulamasını kullananlar günlük hayatlarında kullandıklarında ve özellikle trafik sıkışıklığı esansında telefon ekranlarına gelen 'Kalp krizi duraksatmasın' uyarısıyla karşılacak. Burada trafiğe ve kalp krizine neden olan sıkışıklığın benzerliği. Bu ilişkiyle farkındalık yaratacağız" diye konuştu.

Barış, "Proje önümüzdeki hafta başlıyor" dedi.