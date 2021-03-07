  • BIST 1.542
  • Altın 411,808
  • Dolar 7,5315
  • Euro 8,9768
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA5730 test 39 pozitif vaka

Türk ve Rum Eğitim Sendikalarından ortak 8 Mart açıklaması

» »
"Hükümetlerin bu salgından kaynaklanan ekonomik ve toplumsal krizlerin etkilerini azaltmayı hedefleyen politikaları, ne yazık ki kadınlara özgü sorunların göz ardı edildiğini ortaya çıkarmıştır."
Türk ve Rum Eğitim Sendikalarından ortak 8 Mart açıklaması

İşte açıklama;

Covid-19 salgını dünyanın her yerinde toplumsal eşitsizlikleri derinleştirmiştir. Hükümetlerin bu salgından kaynaklanan ekonomik ve toplumsal krizlerin etkilerini azaltmayı hedefleyen politikaları, ne yazık ki kadınlara özgü sorunların göz ardı edildiğini ortaya çıkarmıştır.

 

Bu dönemde cinsiyet temelli ayrımcılıkların kadın yaşamı üzerindeki etkisi artmıştır. Karantina dönemi kadına yönelik ev içi şiddetin artmasına, böyle bir durumda alabileceği desteklerin kısıtlanmasına neden olmuştur. Bazı ülkelerde kadın cinayetlerinde artış görülmüştür. Bu dönemde ev içi hizmetler nedeniyle kadınlar ücretli çalıştığı işlerden ayrılmak zorunda kalmıştır. Bu durum,  kadınların ekonomik özgürleşmeleri ve kazanımlarına karşı büyük bir tehdit oluşturmuştur. Birçok ülkede hükümetler ekonomik krizin derinleşmesini ve milyonlarca insanın işsiz kalmasını engelleyecek bütünlüklü bir yol sunmadığı gibi hane içi yoksulluğun kadınların sırtına yüklenmesini engelleyecek hiçbir sosyal politika da üretmemiştir. Bireylerin daha çok ev içinde zaman geçirmesi, salgın ile artan temizlik önlemleri, okulların kapanması ve hastalık nedeniyle çocuk, hasta veya yaşlı bakımı gereksinimindeki artış daha çok ev içi ücretsiz emek gereksinimi anlamına gelmektedir. Ataerkil toplum yapısında salgın öncesinde erkeklere göre neredeyse üç kat fazla zamanı ücretsiz ev işi ile geçiren kadınlar bu dönemde bu yükün artışı ve zaman yoksunluğu ile çok daha fazla baş etmek zorunda kalmıştır.

 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlar salgın döneminde daha fazla mağduriyet yaşamış, yükü artmıştır. Kadın öğretmenlerimiz artan ev işi yükünün yanında öğrencilerine uzaktan eğitim vermeye, sürekli hazırlık yapmaya ve ev içi dengeleri sağlamaya çalışmaktadır.

 

Dünyanın neresinde olursa olsun kadınlara uygulanan sömürü ve baskıya karşı mücadele günü olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi - ETUCE'a üye Kıbrıslı sendikalar olarak tüm emekçi kadınlarımızı selamlar, insan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesi, cinsiyet eşitliğini sağlayacak hak temelli adımlar atılması için mücadeleyi sürdüreceğimizi bir kez daha ortaya koyarız.

KTOEÖS, OELMEK, KTÖS, POED, DAÜSEN, OLTEK

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sokağa Çıkma Yasağı: 33 kişi ve 1 iş yeri hakkında yasal işlem07 Mart 2021 Pazar 10:18
  • KKTC'de Covid: Yabancı Öğrenciler, duyurular Türkçe anlamıyoruz! Beslenemiyoruz!07 Mart 2021 Pazar 10:03
  • Toplam 6426 test yapıldı, 5'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandı06 Mart 2021 Cumartesi 20:00
  • "Egemen eşitliğimizden, 2 Devletli anlaşma talebimizden geri adım atmayacağız”06 Mart 2021 Cumartesi 18:37
  • Özyiğit'ten dikenli tellere tepki06 Mart 2021 Cumartesi 18:31
  • Taşkent Piknik Alanı'nda isyan ettiren görüntüler06 Mart 2021 Cumartesi 18:08
  • Basın-Sen: Şahap Aşıkoğlu tüm basını töhmet altında bıraktı06 Mart 2021 Cumartesi 17:13
  • Vadili'de pozitif vaka!06 Mart 2021 Cumartesi 16:13
  • Saner:''AB adadaki gerçekleri görmezden geliyor''06 Mart 2021 Cumartesi 15:52
  • Özyiğit: “Vatandaş Geçim Derdinde, Hükümet Külliye Peşinde”06 Mart 2021 Cumartesi 15:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti