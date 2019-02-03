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Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Rum Yönetimi için “Çift Yönlü Savaş”

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Türkiye-AB Ortaklık Konseyi’nin 15 Mart’ta yapılması muhtemel toplantısının, Rum Yönetimi için “çift yönlü savaş” manası taşıdığı bildirildi.
Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Rum Yönetimi için “Çift Yönlü Savaş”

Türkiye-AB Ortaklık Konseyi’nin 15 Mart’ta yapılması muhtemel toplantısının, Rum Yönetimi için “çift yönlü savaş” manası taşıdığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi’nin toplantıda iki yönde hareket edeceğini ve Ankara’nın AB’ye sunacağı yazılı görüşte, “Kıbrıs Cumhuriyeti” için “fonksiyonsuz” ifadesini kullanmayacağının garanti altına alınması için çaba göstereceğini yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi’nin, AB’nin “Ortak Görüşü” çerçevesinde, Türkiye’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti” karşısındaki tüm yükümlülüklerinin kayıt altına alınması için de uğraşacağını belirtti.

Haberde, Rum Yönetimi’nin, AB’nin “Ortak Görüşü” belgesinde, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili Kıbrıs Rum tezlerinin tümünü kapsayacak görüşlere yer verilmesini arzuladığı da kaydedildi.

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