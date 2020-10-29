Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, bakanlar, diğer üst düzey askeri erkan, siyasi parti başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları, muharip dernekler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ve anıt özel defterinin imzalanması ile tamamlandı.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar deftere şunları yazdı:

“Aziz Atatürk,

Yüce Türk ulusunun çağdaş geleceği için yaktığımız ilk ışık bugün 97 yaşında. Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini birlikte attığınız Anadolu’nun fedakar halkı gibi KKTC halkı da bugün yarattığınız bu değerin minneti içerisindedir.

Tıpkı sizin gibi bizler de varlığımızın ve özgürlüğümüzün yılmaz bekçileri olarak görev yapmaktayız. Ulusumuzun yaktığınız ışığın aydınlattığı yolda ilerlemesi için çalışıyoruz. Kurduğunuz Cumhuriyet ve KKTC bu kutsal yolda geleceğe birlikte yürüyor.

Kurduğunuz temellere bağlı kalarak Nazım Hikmet’in yazdığı şiirinde ‘nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel günlere inanıyordu’ deyişi gibi bizler de, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılına doğru ilerlerken daha da güzel günlere inanıyor, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ile anıyor aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz.”

BAŞÇERİ

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de şunları kaydetti:

“Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk,

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümünde ülkemizin KKTC nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan şeref duyuyorum

Türkiye Cumhuriyetini dünyamızın zorlu sınamalarla karşı karşıya kaldığı günümüzde, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefinden bir an olsun sapmadan yaşatmaya devam etmekteyiz.

Bu asil yolculukta, ülkemize ve cumhuriyetimize yönelik her türlü tehdit ve karalamaya karşı, güçlü ve azimli duruşumuzu sürdürüyoruz.

Bölgemizin barış ve istikrarı ile adaletin uluslararası alanda da sağlanması için çalışıyor, ulusal birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Cumhuriyetin gerek tarihi gerek günümüz için taşıdığı anlam ve önemi bilen Türk gençliği ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin ulusal mirasımızı ilke ve inkılaplarınızın ışığında aydınlık yarınlara taşıyacağına inanıyorum.

Cumhuriyetimizin önemini daha da idrak ettiğimiz bu onurlu ve anlamlı günde vatanımız uğruna verdikleri mücadelede canlarını feda etmekten korkmayan tüm kahraman askerlerimiz ile gazilerimizi saygıyla selamlıyor, aziz şehitlerimizi şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”