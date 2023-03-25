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Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD raporuna tepki

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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığının İnsan Hakları Raporu'nda Türkiye hakkında gerçek dışı bilgiler ve asılsız iddialara yer verilmesini kınadı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD raporuna tepki

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan 2022 İnsan Hakları Raporu hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada "ABD Dışişleri Bakanlığının 2022 İnsan Hakları Raporu'nda, geçmiş yıllarda olduğu gibi, ülkemiz hakkında kaynağı belirsiz, gerçek dışı bilgiler, asılsız iddialar ve önyargılı yorumlar yer almaktadır. Bunları kınıyor ve külliyen reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında "Ülkemizin ve bölgemizin güvenliği için, PKK/PYD/YPG, FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C başta olmak üzere terör örgütlerine karşı mücadelemiz uluslararası hukuk ve insan haklarına saygı çerçevesinde kararlılıkla devam etmektedir. Hal böyleyken, bu haklı mücadelemizin çarpıtılarak rapora yansıtılmasını kabul etmiyoruz." vurgusu yapıldı.

Açıklamada, "Raporda, PKK’nın 2022 yılında ülkemizde gerçekleştirdiği terör saldırılarının ve örgütün işlediği gizlenemez boyutlardaki insan hakları ihlallerinin sadece bir bölümüne yer verilmesini esefle karşılıyoruz. Sözde 'Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye’de işlediği insan hakları ihlallerine raporun Suriye bölümünde yer verilirken, bu yapının PKK/PYD/YPG terör örgütünün kontrolünde olduğundan bahsedilmemesi bir garabettir." denildi.

Türkiye'nin bu asılsız ve yanlı ithamlara itibar etmeden, kendi vatandaşları ile ev sahipliği yaptığı milyonlarca kişinin haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğinin altı çizilen açıklamada, "Bu raporun PKK/PYD/YPG ve FETÖ terör örgütlerinin faaliyetlerine göz yuman ve hatta 'ortaklık' kuran bir ülke tarafından hazırlanmış olduğunu kamuoyunun dikkatine getiriyor, raporun meşruluğu ile inandırıcılığını sorguluyoruz. Siyasi saiklerle şekillendirildiği açık olan ve objektiflikten tamamen uzak bu raporun ciddiye alınacak bir yanı bulunmadığını bir kez daha vurguluyor, ABD’yi insan hakları konusunda kendi siciline odaklanmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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