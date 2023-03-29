Türkiye'de Açlık Sınırı 9 Bin 590 TL

Türk-İş'in hesaplamasına göre, dört kişilik ailenin açlık sınırı martta 9 bin 590 TL'ye, yoksulluk sınırı 31 bin 240 TL'ye yükseldi.

Türk-İş’in araştırmasının 2023 Mart ayı sonucuna göre;

* Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 9 bin 591,13 TL'ye,

* Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 31 bin 241,48 TL'ye,

* Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' ise aylık 12 bin 469,98 TL'ye yükseldi.

Mutfak enflasyonundaki değişim Mart 2023'te şöyle oldu:

* Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 1,76 oranında gerçekleşti.

* İki aylık değişim oranı yüzde 17,96 tespit edildi.

* Son on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 94,62 oldu.

* On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı yüzde 114,03 olarak hesaplandı.

‘DEPREM GELİR DAĞILIMI DAHA DA BOZABİLİR’

Türk-İş açıklamasında 6 Şubat’taki depremlere işaret edilerek “Hâlihazırda büyük bir geçim zorluğu yaşayan geniş kitlelerin 6 Şubat Büyük Türkiye Depremi ve sonrasında yaşanan sel felaketlerinin doğurmuş olduğu zorlukları daha yoğun hissetmesi ve gelir dağılımındaki adaletin daha da bozulması ihtimal dâhilinde” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Bunun mümkün olduğunca önlenmesi ve ücretli-maaşlı geçinenlerin milli gelirden aldıkları payların yıldan yıla gerilemesinin önüne geçilmesi için siyasi iradenin ilk başta yapması gerekenlerden birisi vergide adaleti sağlamaya yönelik politikalar geliştirmesidir” ifadeleri yer aldı.