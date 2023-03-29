  • BIST 4.810,77
  • Altın 1207.771
  • Dolar 19.1266
  • Euro 20.7898
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAİsrail'de kriz: Netanyahu hükümetine Meclis'ten güvenoyu

Türkiye'de Açlık Sınırı 9 Bin 590 TL

»
Türk-İş'in hesaplamasına göre, dört kişilik ailenin açlık sınırı martta 9 bin 590 TL'ye, yoksulluk sınırı 31 bin 240 TL'ye yükseldi.
Türkiye'de Açlık Sınırı 9 Bin 590 TL

Türk-İş’in araştırmasının 2023 Mart ayı sonucuna göre;

* Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 9 bin 591,13 TL'ye,

* Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 31 bin 241,48 TL'ye,

* Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' ise aylık 12 bin 469,98 TL'ye yükseldi.

Mutfak enflasyonundaki değişim Mart 2023'te şöyle oldu:

* Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 1,76 oranında gerçekleşti.

* İki aylık değişim oranı yüzde 17,96 tespit edildi.

*  Son on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 94,62 oldu.

* On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı yüzde 114,03 olarak hesaplandı.

‘DEPREM GELİR DAĞILIMI DAHA DA BOZABİLİR’

Türk-İş açıklamasında 6 Şubat’taki depremlere işaret edilerek “Hâlihazırda büyük bir geçim zorluğu yaşayan geniş kitlelerin 6 Şubat Büyük Türkiye Depremi ve sonrasında yaşanan sel felaketlerinin doğurmuş olduğu zorlukları daha yoğun hissetmesi ve gelir dağılımındaki adaletin daha da bozulması ihtimal dâhilinde” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Bunun mümkün olduğunca önlenmesi ve ücretli-maaşlı geçinenlerin milli gelirden aldıkları payların yıldan yıla gerilemesinin önüne geçilmesi için siyasi iradenin ilk başta yapması gerekenlerden birisi vergide adaleti sağlamaya yönelik politikalar geliştirmesidir” ifadeleri yer aldı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsias Otel davasında yeni yakalama kararı28 Mart 2023 Salı 21:57
  • AKP, Kerem Kınık’a madalya takacak! Yok bir de heykelini dikin…28 Mart 2023 Salı 20:33
  • Seçime 47 gün kala Kılıçdaroğlu iktidara gelindiğinde yapılacak ilk işi açıkladı28 Mart 2023 Salı 18:48
  • Varış noktası Türkiye olan 2,3 ton kokain yakalandı28 Mart 2023 Salı 15:47
  • 2023 seçimleri son anket sonuçları: Partilerin oy oranı kaç, ittifaklar kaç oy alıyor?28 Mart 2023 Salı 15:41
  • Erdoğan’ın adaylığına peş peşe itirazlar sonrası AKP’den açıklama28 Mart 2023 Salı 13:31
  • Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak aday sayısı 4’e yükseldi28 Mart 2023 Salı 09:16
  • 'Isias Düzeni'ne karşı, çocuk hayalleri ve anne yüreğiyle28 Mart 2023 Salı 08:59
  • Deprem bölgesine salgın uyarısı27 Mart 2023 Pazartesi 22:23
  • Yunanistan’dan Türkiye açıklaması: Tansiyon hızla düştü27 Mart 2023 Pazartesi 15:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti