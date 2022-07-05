  • BIST 2.390,69
  • Altın 983.228
  • Dolar 16.9878
  • Euro 17.49
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAHalil Falyalı soruşturması tamamlandı

Türkiye'de covid-19 vakaları iki katına çıktı

» »
Sağlık Bakanlığı'nın haftalık COVID-19 verilerine göre, 27 Haziran-3 Temmuz'da 57 bin 113 kişinin testi pozitif çıktı, 25 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de covid-19 vakaları iki katına çıktı

 

Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

Buna göre, 27 Haziran-3 Temmuz'da 57 bin 113 kişinin testi pozitif çıktı, 25 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 478 oldu.

Önceki hafta vaka sayısı 26 bin 635 olarak açıklanmıştı.

Toplam 147 milyon 839 bin 557 doz aşı uygulandı

Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 180 bin 444'e yükselirken, 99 bin 57 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 839 bin 557 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yaz Sıcakları Kalp Krizini Tetikliyor!04 Temmuz 2022 Pazartesi 08:46
  • Bu bakteri gözle görülebiliyor: Dünyanın en büyüğü03 Temmuz 2022 Pazar 21:57
  • Araştırma: Egzersizden sonra vücutta tokluk molekülü oluşuyor03 Temmuz 2022 Pazar 19:41
  • Alzheimer hastalığının kadınlarda neden daha çok görüldüğü belli oldu03 Temmuz 2022 Pazar 13:16
  • Maymun çiçeği virüsü hakkında bilinmesi gerekenler03 Temmuz 2022 Pazar 12:14
  • Mide mikrobuna karşı doğal reçeteler03 Temmuz 2022 Pazar 11:25
  • Beyni genç tutmanın 10 yolu02 Temmuz 2022 Cumartesi 19:32
  • Bilim insanları: Maymun çiçeği semptomları önceki salgınlardan farklı02 Temmuz 2022 Cumartesi 17:54
  • DSÖ: Avrupa'da son 2 haftada maymun çiçeği vakaları üçe katlandı02 Temmuz 2022 Cumartesi 14:43
  • Uykusuz geceler için 15 dakika kuralı!02 Temmuz 2022 Cumartesi 09:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti