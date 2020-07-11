  • BIST 114.809
  • Altın 397,185
  • Dolar 6,8596
  • Euro 7,7623
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAAKP’li isimden Atatürk ile ilgili skandal paylaşım: Taştan adam eriyor!

Türkiye'de Kovid-19'dan 191 Bin 883 Kişi İyileşti

» »
Türkiye'de Kovid-19'dan 191 Bin 883 Kişi İyileşti
Türkiye'de Kovid-19'dan 191 Bin 883 Kişi İyileşti

Türkiye'de son 24 saatte 1003 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 210 bin 965, can kaybı 5 bin 323 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 48 bin 787 test yapıldı, 1003 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 1493 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 881 bin 410, vaka sayısı 210 bin 965, vefat sayısı 5 bin 323 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1182, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 402, toplam iyileşen hasta sayısı ise 191 bin 883 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziran'da başlayan düşüş devam ediyor. 1000'in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı."

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Covid-19 salgını sırasında diş hekimine gitmek güvenli mi?10 Temmuz 2020 Cuma 21:00
  • Türkiyede berberde konuşmak yasaklandı10 Temmuz 2020 Cuma 18:37
  • Çin'in 'Kovid-19'dan daha öldürücü zatürre salgını yaşandığı' uyarısına Kazakistan'dan bir garip yalanlama10 Temmuz 2020 Cuma 18:35
  • Profesör: ‘Corona’daki yüksek ateş ve tedavide kullanılan bazı ilaçlar saç dökülmesini artırıyor10 Temmuz 2020 Cuma 17:02
  • Bolivya'da geçici devlet başkanı Anez'de Covid-19 tespit edildi10 Temmuz 2020 Cuma 15:00
  • Peru'da Son 24 Saatte Kovid-19 Nedeniyle 181 Kişi Öldü10 Temmuz 2020 Cuma 14:00
  • Yunanistan'da günlük vaka sayısında artış10 Temmuz 2020 Cuma 13:00
  • Fransa'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 979'a yükseldi10 Temmuz 2020 Cuma 11:45
  • Corona virüs pandemisi sürerken hangi sosyal aktivite ne kadar güvenli?10 Temmuz 2020 Cuma 10:38
  • Arap ülkelerinde vakalar arttı10 Temmuz 2020 Cuma 09:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti