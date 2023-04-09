Türkiye'de seçime doğru... TİP'in seçim şarkısı Sezen Aksu'dan: Karşıyım (Video)

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) seçim şarkısı Sezen Aksu'nun 'Karşıyım' isimli parçası oldu.
Türkiye İşçi Partisi, “Halkın Kırmızı Çizgileri” başlıklı seçim bildirgesini açıkladı. Toplantıda milletvekili adayları da tanıtıldı.
Partinin seçim şarkısı ise müzisyen Sezen Aksu'nun 'Karşıyım' isimli parçası oldu.
"Atın ölümü arpadan, hadi gelin arkadan— Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) April 9, 2023
Yarı yolda bırakan taş olsun!"
Seçim şarkımız Sezen Aksu'nun güzel sesinden! #TİPSeninMeclisSenin pic.twitter.com/kVRulZyl90
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