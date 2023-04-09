  • BIST 4.924,64
  • Altın 1241.501
  • Dolar 19.2335
  • Euro 20.9748
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAElektrik kesintisinin nedeni belli oldu

Türkiye'de seçime doğru... TİP'in seçim şarkısı Sezen Aksu'dan: Karşıyım (Video)

»
Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) seçim şarkısı Sezen Aksu'nun 'Karşıyım' isimli parçası oldu.
Türkiye'de seçime doğru... TİP'in seçim şarkısı Sezen Aksu'dan: Karşıyım (Video)

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) seçim şarkısı Sezen Aksu'nun 'Karşıyım' isimli parçası oldu.

Türkiye İşçi Partisi, “Halkın Kırmızı Çizgileri” başlıklı seçim bildirgesini açıkladı. Toplantıda milletvekili adayları da tanıtıldı.

Partinin seçim şarkısı ise müzisyen Sezen Aksu'nun 'Karşıyım' isimli parçası oldu.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AK Parti'nin aday listesi netleşti09 Nisan 2023 Pazar 15:22
  • CHP milletvekili aday listesi belli oldu09 Nisan 2023 Pazar 14:47
  • AKP’de 196 vekil liste dışı kaldı09 Nisan 2023 Pazar 14:46
  • Aday listelerinin YSK'ya sunulması için son gün09 Nisan 2023 Pazar 13:04
  • Türkiye ve Arap ülkelerinde "altın vatandaşlık" furyası09 Nisan 2023 Pazar 12:53
  • Türkiye'de seçime doğru... Yeşil Sol Parti’de liste çalışmalarında sona gelindi: HDP’li vekillerin büyük bölümü listede yer almadı09 Nisan 2023 Pazar 12:19
  • Dünyada gıda fiyatları 12 aydır düşüyor; Türkiye'de 31 aydır yükseliyor09 Nisan 2023 Pazar 11:35
  • İngiliz The Times’tan Kılıçdaroğlu ve seçim analizi: Erdoğan defterini kapatmak istiyor09 Nisan 2023 Pazar 10:40
  • 14 Mayıs'ta oy kullanacak yurt dışı doğumlu seçmen sayısı kaç?09 Nisan 2023 Pazar 10:13
  • Eski Yunan bakan: Türkiye sınırına çit örmek göçü engellemez08 Nisan 2023 Cumartesi 19:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti