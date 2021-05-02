“Türkiye’den gönderilen para askeri harcamaların karşılanması için yapılan borçlanmalara gidecek”

İşte Devrim Barçın'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

TÜRKİYE MAAŞ ÖDEMESİ İÇİN PARA GÖNDERDİ YALANI ?

Türkiye'den 430 Milyon TL para gönderildiğini açıkladı Başbakan Sn. Saner.

Bunun 330 Milyon TL'si tüm giderlerini kendisinin belirlediği ve başındaki komutanı da kendi ülkesinden atadığı savunma giderleri için.

100 Milyon TL'si de bütçe giderleri için maaş ödemesi için dendi ama aslında bu bir yalan.

Çünkü TC, savunma giderlerini zamanında ödemediği için hükümet iç borçlanma yapmış (Mevcut İç Borç Toplamı: 191,363,645), bu çerçevede 6 Nisan 2021'de 57.500.000 TL iç borç ödemesi yapılmış ve 5 Mayıs 2021'de de yani Çarşamba günü de toplam 37.363.645 TL iç borç ödemesi daha yapılacaktır.

Özetle gönderilen para maaş ödemesi için değil TC'nin askeri harcamalar için göndermesi gereken parayı göndermediği için yerel gelirlerle bu giderin karşılanması amaçlı yapılan borçlanmalara gidecektir ki bu sebeple Halka yüklenen faiz giderlerini yazmıyorum bile dostlar.