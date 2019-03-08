Türkiye’yi Deprem Konusunda Uyaran Hoogerbeets, Bu Sefer Tarih Verdi

Deprem tahminleriyle dikkat çeken ve son dönemde yoğun ilgiyle takip edilen yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, 7 ve üzeri şiddete sahip Türkiye depremi için tarih verdi.

Frank Hoogerbeets ismini mega deprem tahminiyle birlikte duymuştuk. Kendisini yeni nesil deprem tahmincisi olarak adlandıran Hoogerbeets, mega deprem tahmininde bulunmuştu.

Hoogerbeets'in ilk tahmini doğru çıkmış ve Endonezya’da büyük bir deprem meydana gelmişti. Diğer büyük deprem tahmini de -tam olarak tutmasa da- başarılı olmuştu. Hoogerbeets’in tahmini 9 şiddetinde bir deprem yönünde idi ancak Peru’daki depremin şiddeti neyse ki 7.1 olmuştu.

Hoogerbeets, 7-9 Mart tarihleri arasında yeni bir deprem beklediğini söyledi. Depremin şiddetinin 7’nin üstünde olacağını söyleyen tahminci, büyük ve yıkıcı bir deprem olacağını düşünüyor.

Hoogerbeets, bu dönemde Ay’ın Yeni Ay evresinde olacağını, Merkür, jüpiter, Mars ve Güneş’in Dünya’nın tektonik plakaları üzerinde olumsuz etki yaratacak bir konumda olacağını söylüyor. Bu etkilerin sonucunda, 7 ve üzeri şiddete sahip, merkezden 750 kilometre uzakta bile hissedilebilen bir deprem bekleyen adam, depremin oldukça yıkıcı olacağını söylüyor.

Hoogerbeets daha önce verdiği bir röportajda İstanbul ve Orta Anadolu’nun risk altında olduğunu söylemişti.

Hoogerbeets, gezegenlerin dizilimlerinden yola çıkarak deprem tahminlerinde bulunuyor. Gezegenlerin konumlarının deprem üzerinde büyük etkiye sahip olduğunu düşünen adam, tahminlerini geçmişteki depremlerde gezegenlerin konumlarına bakarak yapıyor.