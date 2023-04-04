Tuvalette görülen bu belirtiye dikkat! Kanser hastalarının yüzde 85'inde görülen yaygın belirti

Kanser, vücudun çeşitli bölümlerinde meydana gelebiliyor. Her kanser türünün belirtisi farklılık gösteriyor. Bu belirtilere karşı bilinçli olmak ve tedaviye erken başlamak hayati önem taşıyor.

İdrarınızdaki herhangi bir değişikliğe dikkat etmek, vücudunuzdaki riskli hastalıklara karşı önlem almanızı sağlayabiliyor. Mesane kanseri, mesane astarında tümör olarak bilinen anormal doku büyümesi geliştiğinde ortaya çıkıyor. Tümörün konumu, ilk uyarı işaretinin genellikle tuvalette yaşanmasına neden oluyor. Hematüri, vakaların yüzde 85'inde ortaya çıkan en yaygın semptom olarak kabul ediliyor. Toplumda sıklıkla görülen hematüri çeşitli hastalıklarla karıştırılarak göz ardı ediliyor.

GENELLİKLE AĞRI HİSSEDİLMİYOR

NHS'ye göre hematüri, mesane kanserinin "en yaygın" semptomu olarak kabul edilir.

Hematüri, idrarda çıplak gözle görülebilen veya idrar testi ile görülebilen kanın varlığı için kullanılan tıbbi bir terimdir. Bu ciddi belirti genellikle ağrısızdır, ancak tuvalete gittikten sonra klozeti kontrol ettiğinizde bunu fark edebilirsiniz.

ARAŞTIRMALAR MESANE KANSERİNİN EN ÖNEMLİ BELİRTİSİ OLDUĞUNU VURGULUYOR

Sağlık hizmeti şöyle açıklıyor: "İdrarınızda kan çizgileri fark edebilirsiniz veya kan, idrarınızı kahverengiye çevirebilir. Kan her zaman fark edilmez ve gelip gidebilir."

Expert Review of Anticancer Therapy dergisinde yayınlanan araştırma, mesane kanserinin önemli bir belirtisi olarak hematüriyi de vurgulamaktadır .

BAŞKA HASTALIKLARIN BELİRTİSİ DE OLABİLİR

Araştırmacılar, hastalığa yakalanan hastaların yaklaşık yüzde 85'inde bu uyarı işaretinin görüldüğünü açıkladı. Hematürinin, kanamayı tanımlayan tümörün doğrudan kanamasıyla tetiklendiğini açıkladılar. İdrarınızdaki kanın mesane kanserinin önemli bir belirtisi olarak görülmesine rağmen, hematüriye idrar yolu enfeksiyonları gibi çeşitli iyi huylu durumlar da neden olabilir.

DİĞER MESANE KANSERİ BELİRTİLERİ

İdrarınızdaki kanın yanı sıra, mesane kanseri ayrıca aşağıdakileri de içeren semptomları tetikleyebilir:

Daha sık idrara çıkma ihtiyacı

Aniden idrara çıkma isteği

İdrar yaparken yanma hissi.

Bununla birlikte, sağlık hizmetine göre bu semptomların daha az yaygın olduğu düşünülmektedir.

MESANE KANSERİ RİSKİNİ NASIL AZALTABİLİRSİNİZ?

Mesane kanserini önlemenin kesin bir yolu olmasa da, bazı risk faktörlerini azaltmak mümkün olabilir. Amerikan Kanser Derneği sigarayı bırakmayı öneriyor çünkü bu alışkanlığın tüm mesane kanseri vakalarının yaklaşık yarısına neden olduğu düşünülüyor.

Ayrıca, başta su olmak üzere çok fazla sıvı içmek de riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir.