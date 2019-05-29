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Twitch’in Bir Kategorisi Altında 18+ Yayınlar Tavan Yaptı

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Dünyanın en çok kullanılan canlı yayın platformu Twitch’te işler hiç yolunda değil
Twitch’in Bir Kategorisi Altında 18+ Yayınlar Tavan Yaptı

Platformda bulunan “artifact” ismindeki bir kategori altında, Yeni Zelanda’daki cami saldırısının görüntülerinden tutun pek çok terör, cinsellik ve şiddet dolu görüntüler yayınlanıyor.

Sosyal medyanın insanlara istedikleri her anlarını dünyaya naklen paylaşma kolaylığı sunması, bazen büyük tartışmalara neden oluyor. Twitch gibi sadece bu amaca hizmet eden platformlar ise genel olarak bu tartışmaların odağında yer alıyorlar. 

Bugüne kadar içeriklerindeki çıplaklık oranlarıyla defalarca kez tartışma konusu olan Twitch’teki yayınlar arttıkça, içeriklerini kontrol altına almak da zorlaşıyor. Bu içeriklerde, daha önce sosyal medya ve internet aracılığıyla yayılan çok farklı görüntüler de bulunabiliyor. 

Örneğin Yeni Zelanda’daki cami saldırısının görüntüleri gibi: 

 

Rod Breslau@Slasher

okay WTF twitch

WARNING: the new zealand mosque massacre is being streamed in full in the artifact section to 3,000 viewers for over 20 minutes now

 

 

“Tamam, neler oluyor Twitch?

DİKKAT: Yeni Zelanda cami katliamının görüntüleri, “artifact” kategorisinin altında son 20 dakikadır 3000 izleyiciyle birlikte yayınlanıyor.”

İnternette olmaması gereken tüm görüntülerin, her yaştan izleyicinin bulunabildiği Twitch gibi platformlarda yaygınlaşması daha çok tartışılacağa benziyor. Twitch, bu tarz yayınları kontrol altına almak için çalışmaya devam ediyor. 

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