Twitch’in Bir Kategorisi Altında 18+ Yayınlar Tavan Yaptı

Platformda bulunan “artifact” ismindeki bir kategori altında, Yeni Zelanda’daki cami saldırısının görüntülerinden tutun pek çok terör, cinsellik ve şiddet dolu görüntüler yayınlanıyor.

Sosyal medyanın insanlara istedikleri her anlarını dünyaya naklen paylaşma kolaylığı sunması, bazen büyük tartışmalara neden oluyor. Twitch gibi sadece bu amaca hizmet eden platformlar ise genel olarak bu tartışmaların odağında yer alıyorlar.

Bugüne kadar içeriklerindeki çıplaklık oranlarıyla defalarca kez tartışma konusu olan Twitch’teki yayınlar arttıkça, içeriklerini kontrol altına almak da zorlaşıyor. Bu içeriklerde, daha önce sosyal medya ve internet aracılığıyla yayılan çok farklı görüntüler de bulunabiliyor.

Rod Breslau✔@Slasher

okay WTF twitch



WARNING: the new zealand mosque massacre is being streamed in full in the artifact section to 3,000 viewers for over 20 minutes now