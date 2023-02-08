Twitter'a erişilemiyor!

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından çok sayıda vatandaş tarafından arama-kurtarma çalışmalarında duyuru için yoğun bir biçimde kullanılan Twitter’a

Kullanıcılar Twitter sayfalarının güncellenmediğini kaydederken küresel internet erişimini takip eden NetBlocks, Türkiye’de gerçek zaman ağ verilerinin Twitter’ın kısıtlandığını doğruladığını bildirdi.

NetBlocks’un Twitter’dan yaptığı paylaşımda: “Doğrulandı. Gerçek zamanlı ağ verileri Türkiye’de Twitter’ın kısıtlandığı doğruluyor. Filtreleme, halkın ölümcül depremlerden sonra hizmetine güvendiği sırada büyük internet sağlayıcılarına uygulandı” denildi.

NetBlocks, Türkiye’de Twitter’a internet erişiminin yetkililer internet üzerinde dezenformasyona ilişkin endişelerini bildirdikten sonra -kesildiğini vurguladı.

Gerçek zamanlı NetBlocks metrikleri, Twitter’ın TTNet ve Turkcell gibi büyük internet sağlayıcıları üzerinde SNI filtreleme ile kısıtlandığını gösterdi.