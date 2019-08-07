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Twitter'dan kullanıcılara: Siz izin vermeseniz bile verilerinizi reklam verenlerle paylaştık, özür dileriz

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Twitter'ın gizilik ayarlarında yaşanan bir problem nedeniyle, kullanıcıların bilgilerini 'izin vermeseler dahi' reklam verenlerle paylaştığı öğrenildi.
Twitter'dan kullanıcılara: Siz izin vermeseniz bile verilerinizi reklam verenlerle paylaştık, özür dileriz

 Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada "Tercihleriniz konusunda bize güvendiniz ama biz başarısız olduk" ifadeleri kullanıldı.

Dünya çapında milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan sosyal paylaşım platformu Twitter, güvenlik ayarlarında bir problem yaşandığını ve bu sorun nedeniyle kullanıcıların kişisel verilerinin izinleri dışında reklam verenlerle paylaşıldığını açıkladı. 

 

Yaşanan güvenlik hatasından 'Ayarlar' bölümünden reklamlarla ilgili gerekli düzenlemeleri yapan kullanıcıların da etkilendiği öğrenildi. 

Şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu problemin pazartesi günü çözüldüğü belirtildi ve hatadan kaç kişinin etkilendiğinin tespit edilmesi için inceleme başlatıldığı bilgisi verildi.

Yapılan açıklamada "Bize izin vermeseniz bile, örneğin bir reklama tıkladıysanız ne zaman etkileşime girdiğiniz ve ülke konumunuz gibi belirli verileri ölçüm ve reklam ortaklarıyla paylaşmış olabiliriz. Tercihleriniz konusunda bize güvendiniz ama biz başarısız olduk" ifadeleri kullanıldı. 

'YAPABİLECEĞİNİZ BİR ŞEY YOK'

Açıklamada ayrıca 'böyle bir şeyin tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atıldığı' vurgulanırken, "Sizin yapabileceğiniz ne var? Hesap ayarlarınızı kontrol etmenizin dışında yapabileceğiniz bir şey olduğunu düşünmüyoruz" denildi. 

 

Twitter, yaşanan bu hata yüzünden kullanıcılarından özür diledi. 

Yaşanan bu durumun ise Avrupa'nın Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) yürürlüğe girdiği Mayıs 2018 tarihinden sonra ortaya çıktığı öğrenildi.

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