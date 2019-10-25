Twitter'dan YPG'li Kobani'ye 'mavi tik'

Sosyal paylaşım platformu Twitter, Suriye'de YPG önderliğinde hareket eden Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) yöneticilerinden Mazlum Kobani'nin hesabını 'mavi tik' ile onayladı.

Mavi tik, kullanıcının kontrolündeki hesabın onaylanmış olduğu anlamına geliyor ve hesabın orijinal olduğunun bilinmesini sağlıyor.

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Gerçek ismi Ferhat Abdi Şahin olan ve Şahin Cilo veya Mazlum Kobani gibi farklı kod adları bulunan örgüt lideri, PKK'nin üst düzey isimlerinden biri.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Ekim'de Kobani ile ilgili "Mazlum Kobani ile konuşmamdan gerçekten zevk aldım. Yaptıklarımızı takdir ediyor, ben de Kürtlerin yaptıklarını takdir ediyorum. Belki de Kürtlerin Petrol Bölgesi'ne gitme zamanı gelmiştir!" ifadelerini kullanmıştı.

Mazlum Kobani, Soçi Mutabakatı sonrasında da Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telekonferans gerçekleştirmişti.

2018'de ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Albay Robert Manning, gerçekleştirdiği bir basın toplantısında "IŞİD'den kurtarılan bölgelerde general Mazlum'u ve Suriyeli yerel güvenlik güçlerini desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanması ve Şahin'den 'General Mazlum' şeklinde bahsedilmesi Ankara ile Washington arasında gerginliğe yol açmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy "Pentagon sözcüsü Afrin açıklamasıyla saçmalamış" ifadelerini kullanmıştı.