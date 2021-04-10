  • BIST 1.393
  • Altın 458,144
  • Dolar 8,1660
  • Euro 9,7073
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKA20 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne...52'si yerel Toplam 69 vaka!

UBP’de Genel Sekreterlik seçimi bugün yapılıyor

» »
UBP Parti Mecllisi Genel Sekreterlik seçimi için saat 11.00’de Lefkoşa’daki Elysium Park’ta toplanacak.
UBP’de Genel Sekreterlik seçimi bugün yapılıyor

UBP Parti Mecllisi Genel Sekreterlik seçimi için saat 11.00’de Lefkoşa’daki Elysium Park’ta toplanacak.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreterliği için, Girne milletvekili Özdemir Berova ile Gazimağusa milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu yarışacak. Parti Meclisi üyeleri koronavirüs tedbirleri kapsamında, oylama kabini ile oy pusulasının atılacağı sandık bölümüne sıra ve belirli zaman aralığında alınacak.

Buna göre, ilk olarak saat 11.00-11.20 arasında İskele’den gelecek üyeler, 11.20- 11-40 arasında Lefke ve Güzelyurt’tan, 11.40- 12.10 arası, Girne’den, 12.10-12.40 arası Gazimağusa’dan, 12.40-13.10 arası ise Lefkoşa’dan gelecek üyeler UBP Genel Sekreterliği için oy kullanabilecek.

Oylamanın tamamlanmasının hemen ardından ise oy sayımına geçilecek ve sonuç açıklanacak. 

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi09 Nisan 2021 Cuma 20:39
  • Girne'de araç otobüs durağına girdi:2'si çocuk 3 yaralı09 Nisan 2021 Cuma 19:14
  • 20 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne...52'si yerel Toplam 69 vaka!09 Nisan 2021 Cuma 19:11
  • 8323 test yapıldı, 52'si yerel 69 pozitif vaka09 Nisan 2021 Cuma 19:07
  • Alaniçi Köyünde pozitif vaka!09 Nisan 2021 Cuma 18:56
  • 2 üründe limit üstü kalıntı09 Nisan 2021 Cuma 18:45
  • Lefkoşa'ya çıkmıştı...350 Bin TL talihlisine teslim edildi09 Nisan 2021 Cuma 18:44
  • Özersay hükümete seslendi: “Kesintiye kendi maaşınızdan başlamalısınız”09 Nisan 2021 Cuma 18:23
  • Tatar: “Adada iki devlet vardır… Kıbrıs Türkü’nün yama olması söz konusu olamaz”09 Nisan 2021 Cuma 18:08
  • Emekli Polisler Derneği Dr. Küçük’e hakaret nedeniyle Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne şikayette bulundu09 Nisan 2021 Cuma 17:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti